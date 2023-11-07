Народження дитини – важливий момент для кожної майбутньої матері. Акушерка-гінекологиня Ольга Роговець дає поради, як правильно підготуватися до пологів.

Як психологічно підготуватися до пологів

Аби даремно не нервувати, запишіться на підготовчі курси для майбутніх батьків. Розуміння, що відбувається під час пологів, зменшить почуття страху та невпевненості.

Спілкуйтеся з жінками, які вже народжували, та поділіться власними емоціями. Підтримка та досвід людей, які пережили цю подію, можуть стати для вас надзвичайно цінними.

– Якщо ви плануєте вибрати лікаря, який буде контролювати стан здоров’я протягом всієї вагітності та пологів, потурбуйтеся про це заздалегідь, так ви зможете скласти план дій та обговорити всі питання, – радить акушерка-гінекологиня.

Фізична підготовка для майбутніх мам

– Дихальні вправи та помірна фізична активність не лише дозволена, а й навіть показана вагітним, – каже фахівчиня.

Це активізує плацентарний кровообіг, насичує кров киснем, нормалізує тонус та активність плоду, поліпшує обмінні процеси та забезпечує правильний розвиток дитини.

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Тож фізичні навантаження та заняття спортом допомагають підготувати тіло до пологів і сприяють швидкому відновленню після них. Наприклад, прогулянки пішки, йога, плавання, вправи Кегеля підуть вагітним лише на користь.

– Але у будь-якому разі перед початком тренувань слід проконсультуватися з лікарем, що веде вагітність, – додає Ольга Роговець.

Протипоказання до занять спортом:

захворювання серцево-судинної системи;

обструктивне захворювання легень;

багатоплідна вагітність із ризиком передчасних пологів;

сильний токсикоз або гестоз;

важка анемія;

маткова кровотеча, загроза викидня або передчасних пологів.

Що взяти в пологовий будинок: список

Список речей залежатиме від вибору пологового будинку, тож запитайте, що треба взяти з собою, під час підписання договору на пологи або у лікаря жіночої консультації, який веде вагітність. Загалом вам знадобляться такі речі: