Рождение ребенка — важный момент для каждой будущей матери. Акушер-гинеколог Ольга Роговец дает советы, как правильно подготовиться к родам.
Как психологически подготовиться к родам
- Чтобы не нервничать понапрасну, запишитесь на подготовительные курсы для будущих родителей. Понимание, что происходит во время родов, уменьшит чувство страха и неуверенности.
- Общайтесь с женщинами, которые уже рожали, и поделитесь своими эмоциями. Поддержка и опыт людей, которые пережили это событие, могут стать для вас чрезвычайно ценными.
— Если вы планируете выбрать врача, который будет контролировать состояние здоровья в течение всей беременности и родов, позаботьтесь об этом заранее, таким образом вы сможете составить план действий и обсудить все вопросы, — советует акушер-гинеколог.
Физическая подготовка для будущих мам
— Дыхательные упражнения и умеренная физическая активность не только разрешена, но даже показана беременным, — говорит специалист.
Это активизирует плацентарное кровообращение, насыщает кровь кислородом, нормализует тонус и активность плода, улучшает обменные процессы и обеспечивает правильное развитие ребенка.
Поэтому физические нагрузки и занятия спортом помогают подготовить тело к родам и способствуют быстрому восстановлению после них. Например, прогулки пешком, йога и пилатес, плавание, упражнения Кегеля пойдут беременным только на пользу.
— Но в любом случае перед началом тренировок следует проконсультироваться с врачом, ведущим беременность, — добавляет Ольга Роговец.
Противопоказания к занятиям спортом:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- обструктивное заболевание легких;
- многоплодная беременность с риском преждевременных родов;
- сильный токсикоз или гестоз;
- тяжелая анемия;
- маточное кровотечение, угроза выкидыша или преждевременных родов.
Что взять в роддом: список
Список вещей будет зависеть от выбора роддома, поэтому спросите, что надо взять с собой, при подписании договора на роды или у врача женской консультации, который ведет беременность.
Вам понадобятся следующие вещи:
- Документы: паспорт и обменная карта беременной.
- Гигиенические средства: мыло, зубная паста и щетка, полотенца, расческа, сухие и влажные детские салфетки, туалетная бумага, шампунь, гель для душа, кондиционер, мочалка, шапочка для душа, ватные диски, палочки, крем для лица, пеленки, послеродовые прокладки и т. д.
- Постельное белье и одежда для роженицы (халат, ночная рубашка, тапочки) и малыша (на время пребывания в роддоме и выписки — одноразовые и впитывающие пеленки, подгузники для новорожденного, детский крем, комплект одежды для новорожденного и одеяло).
- Лекарства по назначению и медицинские изделия: клизма, тонометр, термометр.
- Для партнерских родов — справка о рентгене, одежда, постельное белье.