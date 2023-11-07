Рождение ребенка — важный момент для каждой будущей матери. Акушер-гинеколог Ольга Роговец дает советы, как правильно подготовиться к родам.

Как психологически подготовиться к родам

Чтобы не нервничать понапрасну, запишитесь на подготовительные курсы для будущих родителей. Понимание, что происходит во время родов, уменьшит чувство страха и неуверенности.

Общайтесь с женщинами, которые уже рожали, и поделитесь своими эмоциями. Поддержка и опыт людей, которые пережили это событие, могут стать для вас чрезвычайно ценными.

— Если вы планируете выбрать врача, который будет контролировать состояние здоровья в течение всей беременности и родов, позаботьтесь об этом заранее, таким образом вы сможете составить план действий и обсудить все вопросы, — советует акушер-гинеколог.

Физическая подготовка для будущих мам

— Дыхательные упражнения и умеренная физическая активность не только разрешена, но даже показана беременным, — говорит специалист.

Это активизирует плацентарное кровообращение, насыщает кровь кислородом, нормализует тонус и активность плода, улучшает обменные процессы и обеспечивает правильное развитие ребенка.

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Поэтому физические нагрузки и занятия спортом помогают подготовить тело к родам и способствуют быстрому восстановлению после них. Например, прогулки пешком, йога и пилатес, плавание, упражнения Кегеля пойдут беременным только на пользу.

— Но в любом случае перед началом тренировок следует проконсультироваться с врачом, ведущим беременность, — добавляет Ольга Роговец.

Противопоказания к занятиям спортом:

заболевания сердечно-сосудистой системы;

обструктивное заболевание легких;

многоплодная беременность с риском преждевременных родов;

сильный токсикоз или гестоз;

тяжелая анемия;

маточное кровотечение, угроза выкидыша или преждевременных родов.

Что взять в роддом: список

Список вещей будет зависеть от выбора роддома, поэтому спросите, что надо взять с собой, при подписании договора на роды или у врача женской консультации, который ведет беременность.

Вам понадобятся следующие вещи: