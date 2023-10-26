Даже если беременная женщина все имеет опыт, невозможно предсказать точное время рождения ребенка. Как понять, что вскоре начнутся роды, рассказывает акушер-гинеколог Ольга Роговец.

— Обычно роды начинаются между 37 и 42 неделями беременности. Хотя, конечно, каждый случай индивидуален. Однако существуют общие признаки, указывающие на долгожданное событие, — говорит гинеколог.

Предвестники родовой деятельности

Опущение живота. Перед родами матка расслабляется в верхней части, что приводит к опущению живота. Это облегчает дыхание, но увеличивает давление на мочевой пузырь. Поэтому неудивительно, если возникает желание часто посещать туалет.

— У женщин, которые рожают впервые, живот опускается примерно за две недели до родов. Если беременность повторная, этот срок сокращается примерно до двух-трех дней, — объясняет Ольга Роговец.

Выход слизистой пробки, которая закрывает матку и защищает ребенка от инфекции. Она может выйти целой или частями, розового или коричневого цвета, а иногда даже с кровяными сгустками. Это вполне нормальное явление и обычно абсолютно безболезненное.

Сейчас смотрят

Спазмы внизу живота, напоминающие менструальную боль, свидетельствуют о начале схваток, которые готовят матку к родам. Важно следить за их частотой и силой.

Выход околоплодной жидкости — сигнал завершения беременности. Это может произойти где угодно, внезапно или постепенно. Но лучше всего, если женщина уже находится в акушерско-гинекологическом отделении.

Схватки. Периодические мышечные сокращения матки продолжаются каждые 20 минут, если интервал между ними сокращается до трех-пяти минут, это говорит о начале родовой деятельности.

— Если до 37 недели беременности будущая мама испытывает такие симптомы, это может свидетельствовать о преждевременных родах. В этом случае следует немедленно сообщить акушеру-гинекологу или вызвать скорую, — предостерегает специалист.

Помните, что роды могут начаться раньше или позже, это зависит от индивидуальных особенностей вашего организма и развития беременности.