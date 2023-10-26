Навіть якщо вагітна жінка все має досвід, неможливо передбачити точний час народження дитини. Як зрозуміти, що незабаром почнуться пологи, розповідає акушерка-гінеколог Ольга Роговець.

– Зазвичай пологи розпочинаються між 37 і 42 тижнями вагітності. Хоча, звісно, кожен випадок є індивідуальним. Проте є загальні ознаки, що вказують на довгоочікувану подію, – каже гінекологиня.

Провісники пологової діяльності

Опущення живота. Перед пологами матка розслабляється у верхній частині, що призводить до опущення живота. Це полегшує дихання, але збільшує тиск на сечовий міхур. Тож, не дивно, якщо виникає бажання часто відвідувати туалет.

– У жінок, які народжують уперше, живіт опускається приблизно за два тижні до пологів. Якщо вагітність повторна, цей термін скорочується приблизно до двох-трьох днів, – пояснює Ольга Роговець.

Вихід слизової пробки, яка закриває матку та захищає дитину від інфекції. Вона може вийти цілою або частинами, рожевого або коричневого кольору, а іноді навіть із кров’яними згустками. Це цілком нормальне явище і зазвичай абсолютно безболісне.

Зараз дивляться

Спазми внизу живота, що нагадують менструальний біль, свідчать про початок перейм, які готують матку до пологів. Важливо стежити за їхніми частотою та силою.

Вихід навколоплідної рідини – сигнал завершення вагітності. Це може статися будь-де, раптово чи поступово. Але краще за все, якщо жінка вже перебуває в акушерсько-гінекологічному відділенні.

Перейми. Періодичні м’язові скорочення матки тривають кожні 20 хвилин, якщо інтервал між ними скорочується до трьох-п’яти хвилин, це говорить про початок пологової діяльності.

– Якщо до 37 тижня вагітності майбутня мама відчуває такі симптоми, це може свідчити про передчасні пологи. У цьому випадку слід негайно повідомити акушера-гінеколога або викликати швидку, – застерігає фахівчиня.

Пам’ятайте, що пологи можуть розпочатися раніше або пізніше, це залежить від індивідуальних особливостей вашого організму та розвитку вагітності.