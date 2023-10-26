Навіть якщо вагітна жінка все має досвід, неможливо передбачити точний час народження дитини. Як зрозуміти, що незабаром почнуться пологи, розповідає акушерка-гінеколог Ольга Роговець.
– Зазвичай пологи розпочинаються між 37 і 42 тижнями вагітності. Хоча, звісно, кожен випадок є індивідуальним. Проте є загальні ознаки, що вказують на довгоочікувану подію, – каже гінекологиня.
Провісники пологової діяльності
Опущення живота. Перед пологами матка розслабляється у верхній частині, що призводить до опущення живота. Це полегшує дихання, але збільшує тиск на сечовий міхур. Тож, не дивно, якщо виникає бажання часто відвідувати туалет.
– У жінок, які народжують уперше, живіт опускається приблизно за два тижні до пологів. Якщо вагітність повторна, цей термін скорочується приблизно до двох-трьох днів, – пояснює Ольга Роговець.
Вихід слизової пробки, яка закриває матку та захищає дитину від інфекції. Вона може вийти цілою або частинами, рожевого або коричневого кольору, а іноді навіть із кров’яними згустками. Це цілком нормальне явище і зазвичай абсолютно безболісне.
Спазми внизу живота, що нагадують менструальний біль, свідчать про початок перейм, які готують матку до пологів. Важливо стежити за їхніми частотою та силою.
Вихід навколоплідної рідини – сигнал завершення вагітності. Це може статися будь-де, раптово чи поступово. Але краще за все, якщо жінка вже перебуває в акушерсько-гінекологічному відділенні.
Перейми. Періодичні м’язові скорочення матки тривають кожні 20 хвилин, якщо інтервал між ними скорочується до трьох-п’яти хвилин, це говорить про початок пологової діяльності.
– Якщо до 37 тижня вагітності майбутня мама відчуває такі симптоми, це може свідчити про передчасні пологи. У цьому випадку слід негайно повідомити акушера-гінеколога або викликати швидку, – застерігає фахівчиня.
Пам’ятайте, що пологи можуть розпочатися раніше або пізніше, це залежить від індивідуальних особливостей вашого організму та розвитку вагітності.