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Болів і здувся живіт: на Дніпропетровщині швидка приїхала на виразку, а виявилося – на пологи

11 Жовтня 2023, 16:53
Марина Мелехова редактор
новонароджений
Джерело: Pixabay

Курйозний випадок стався у Кам’янському на Дніпропетровщині. 20-річна жінка мала скарги на здуття та болі у животі, а виявилося, що вона вагітна.

Коли на виклик прибула бригада швидкої, зʼясувалося, що це не загострення виразкової хвороби шлунка, а справжні перейми.

Завдяки професійній допомозі фельшера, який швидко розібрався у ситуації, народилася здорова дівчинка вагою 3 кг. Таким чином у подружжя, що вже має трирічного хлопчика, зʼявилася друга дитинка.

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Наразі мати з новонародженою перебувають у місцевій лікарні та почуваються добре.

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Джерело: Лариса Біданцева

Теги
вагітність медична допомога Пологи
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