Курйозний випадок стався у Кам’янському на Дніпропетровщині. 20-річна жінка мала скарги на здуття та болі у животі, а виявилося, що вона вагітна.
Коли на виклик прибула бригада швидкої, зʼясувалося, що це не загострення виразкової хвороби шлунка, а справжні перейми.
Завдяки професійній допомозі фельшера, який швидко розібрався у ситуації, народилася здорова дівчинка вагою 3 кг. Таким чином у подружжя, що вже має трирічного хлопчика, зʼявилася друга дитинка.
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Наразі мати з новонародженою перебувають у місцевій лікарні та почуваються добре.
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Джерело: Лариса Біданцева