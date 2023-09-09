8 вересня бригада екстреної медичної допомоги (ЕМД) обласного Центру у Чернівцях прийняла екстрені пологи. Одразу після виклику на лінію 103 о 7:14 медичні фахівці прибули на одну з вулиць міста для допомоги породіллі.

Бригада ЕМД відразу розпочала стрімкі пологи, які тривали всього шість хвилин. О 7:20 на світ з’явився здоровий хлопчик, який разом з мамою був негайно доставлений до пологового будинку.

Пологи поза стаціонаром завжди несуть певний ризик як для матері, так і для новонародженої дитини. Саме тому фахівці в галузі охорони здоров’я закликають майбутніх матусь ставитися відповідально до цього моменту та заздалегідь звертатися до відповідних медичних установ для професійної допомоги.

Зараз дивляться

Джерело: ОКУ Чернівецький обласний центр ЕМД та МК