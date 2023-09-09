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Родился за шесть минут в машине скорой: бригада ЭМП в Черновцах приняла экстренные роды

9 сентября 2023, 13:28
Ольга Боднарчук редактор
Родился за шесть минут в машине скорой: бригада ЭМП в Черновцах приняла экстренные роды
Источник: Pexels

8 сентября бригада экстренной медицинской помощи (ЭМП) областного Центра в Черновцах приняла экстренные роды. Сразу после вызова на линию 103 в 7:14 медицинские специалисты прибыли на одну из улиц города для помощи роженице.

Бригада ЭМП сразу начала стремительные роды, которые длились всего шесть минут. В 7:20 на свет появился здоровый мальчик, который вместе с мамой был немедленно доставлен в роддом.

Роды вне стационара всегда несут определенный риск как для матери, так и для новорожденного ребенка. Именно поэтому специалисты в области здравоохранения призывают будущих мамочек относиться ответственно к этому моменту и заранее обращаться в соответствующие медицинские учреждения для профессиональной помощи.

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Источник: ОКУ Черновицкий областной центр ЭМП и МК

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