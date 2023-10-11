Курьезный случай произошел в Каменском на Днепропетровщине. 20-летняя женщина жаловалась на вздутие и боли в животе, а оказалось, что она беременна.

Когда на вызов прибыла бригада скорой, выяснилось, что это не обострение язвенной болезни желудка, а настоящие схватки.

Благодаря профессиональной помощи фельшера, который быстро разобрался в ситуации, родилась здоровая девочка весом 3 кг. Таким образом у супругов, которые уже имеют трехлетнего мальчика, появился второй ребенок.

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Сейчас мать с новорожденной находятся в местной больнице и чувствуют себя хорошо.

Источник: Лариса Биданцева