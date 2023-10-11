Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Болел и вздулся живот: на Днепропетровщине скорая приехала на язву, а оказалось — на роды

11 октября 2023, 16:53
Марина Мелехова редактор
новонароджений
Источник: Pixabay

Курьезный случай произошел в Каменском на Днепропетровщине. 20-летняя женщина жаловалась на вздутие и боли в животе, а оказалось, что она беременна.

Когда на вызов прибыла бригада скорой, выяснилось, что это не обострение язвенной болезни желудка, а настоящие схватки.

Благодаря профессиональной помощи фельшера, который быстро разобрался в ситуации, родилась здоровая девочка весом 3 кг. Таким образом у супругов, которые уже имеют трехлетнего мальчика, появился второй ребенок.

Сейчас смотрят

Сейчас мать с новорожденной находятся в местной больнице и чувствуют себя хорошо.

Читайте также:
Болел и вздулся живот: на Днепропетровщине скорая приехала на язву, а оказалось — на родыРодился за шесть минут в машине скорой: бригада ЭМП в Черновцах приняла экстренные роды

Источник: Лариса Биданцева

Теги
вагітність медична допомога Роды
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь