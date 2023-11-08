Асиметричність тіла, порушення постави, малорухливість спини, оніміння рук і ніг, головний біль – усе це симптоми сколіозу, серйозної проблеми, яка залишається актуальною для багатьох людей.

Ортопед-травматолог Андрій Алєксєєв розповів Фактам ICTV, які вправи для спини можна робити при сколіозі в домашніх умовах.

Що таке сколіоз

– Сколіоз – це деформація хребта у фронтальній площині з розворотом хребців (торсія) навколо своєї вертикальної осі, – пояснює лікар.

Зазвичай сколіоз проявляється ще в дитинстві під час активного росту, а також внаслідок вроджених вад хребців і ребер, травм хребта або ускладнень після різних захворювань.

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У чому підступність сколіозу? Передусім у тому, що легкі форми хвороби мають майже безсимптомний перебіг. Якщо вчасно не виявити сколіоз, пацієнтів турбуватиме хронічний біль у спині.

Важкі форми можуть зменшити об’єм грудної клітки, обмежити функції легень і черевної порожнини, призвести до деформації тулуба та його укорочення тощо. Крім того, для жінок є ризик ускладнень під час вагітності та пологів.

Що робити? Передусім треба звернутися до лікаря, який перевірить рефлекси, оцінить стан хребта і, з огляду на ступінь і тип сколіозу, призначить спеціальну гімнастику, яка допоможе зміцнити м’язи спини, вирівняти поставу, зменшити відчуття скутості та болю в спині.

Вправи мають бути підібрані індивідуально з урахуванням рівня фізичної активності та ступеня важкості сколіозу. У більшості випадків регулярне виконання гімнастики в домашніх умовах або під наглядом лікаря-фізіотерапевта чи реабілітолога дозволить зупинити прогрес сколіозу.

– Усі чудеса зменшення болю пов’язані виключно з натренованими м’язами спини, – додає Андрій Алєксєєв.

Які вправи для спини корисні при сколіозі

Гімнастика при сколіозі повинна починатися з розминки суглобів.

Зробіть 5-7 нахилів головою в кожен бік; Повертайте голову праворуч і ліворуч по 6-8 разів у кожний бік. Покрутіть плечима (руки опущені вздовж тіла) вперед і назад по 5-10 разів. Підніміть руки на рівень плечей і зробіть 5-10 перехресних рухів. Нахиліться вперед і витягніть руки перед собою, потім торкніться лівою рукою правої ноги і навпаки, повторюючи 5-10 разів. Покладіть руки на талію і зробіть 5-6 кругових рухів тазом у кожен бік. Підніміть перед собою ногу, зігнуту в коліні, зробіть рухи стегном по 5-6 разів для кожної ноги; Поставте ноги на ширині плечей і по черзі відводьте ноги вправо-вліво, 10 повторів Спираючись на носок, обертайте ступню по 8-10 разів у кожний бік.

Потім можна виконувати комплекс для спини на килимку для фітнесу. Кожна вправа – 10-15 повторів.