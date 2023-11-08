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Лікар розповів, які вправи для спини можна робити при сколіозі

8 Листопада 2023, 17:45
Марина Мелехова редактор Андрій Алєксєєв Ортопед-травматолог
жінка, болить спина
Джерело: Pixabay

Асиметричність тіла, порушення постави, малорухливість спини, оніміння рук і ніг, головний біль – усе це симптоми сколіозу, серйозної проблеми, яка залишається актуальною для багатьох людей.

Ортопед-травматолог Андрій Алєксєєв розповів Фактам ICTV, які вправи для спини можна робити при сколіозі в домашніх умовах.

Що таке сколіоз

– Сколіоз – це деформація хребта у фронтальній площині з розворотом хребців (торсія) навколо своєї вертикальної осі, – пояснює лікар.

Зазвичай сколіоз проявляється ще в дитинстві під час активного росту, а також внаслідок вроджених вад хребців і ребер, травм хребта або ускладнень після різних захворювань.

Зараз дивляться

У чому підступність сколіозу? Передусім у тому, що легкі форми хвороби мають майже безсимптомний перебіг. Якщо вчасно не виявити сколіоз, пацієнтів турбуватиме хронічний біль у спині.

Важкі форми можуть зменшити об’єм грудної клітки, обмежити функції легень і черевної порожнини, призвести до деформації тулуба та його укорочення тощо. Крім того, для жінок є ризик ускладнень під час вагітності та пологів.

Що робити? Передусім треба звернутися до лікаря, який перевірить рефлекси, оцінить стан хребта і, з огляду на ступінь і тип сколіозу, призначить спеціальну гімнастику, яка допоможе зміцнити м’язи спини, вирівняти поставу, зменшити відчуття скутості та болю в спині.

Вправи мають бути підібрані індивідуально з урахуванням рівня фізичної активності та ступеня важкості сколіозу. У більшості випадків регулярне виконання гімнастики в домашніх умовах або під наглядом лікаря-фізіотерапевта чи реабілітолога дозволить зупинити прогрес сколіозу.

– Усі чудеса зменшення болю пов’язані виключно з натренованими м’язами спини, – додає Андрій Алєксєєв.

Які вправи для спини корисні при сколіозі

 Гімнастика при сколіозі повинна починатися з розминки суглобів.

  1. Зробіть 5-7 нахилів головою в кожен бік;
  2. Повертайте голову праворуч і ліворуч по 6-8 разів у кожний бік.
  3. Покрутіть плечима (руки опущені вздовж тіла) вперед і назад по 5-10 разів.
  4. Підніміть руки на рівень плечей і зробіть 5-10 перехресних рухів.
  5. Нахиліться вперед і витягніть руки перед собою, потім торкніться лівою рукою правої ноги і навпаки, повторюючи 5-10 разів.
  6. Покладіть руки на талію і зробіть 5-6 кругових рухів тазом у кожен бік.
  7. Підніміть перед собою ногу, зігнуту в коліні, зробіть рухи стегном по 5-6 разів для кожної ноги;
  8. Поставте ноги на ширині плечей і по черзі відводьте ноги вправо-вліво, 10 повторів
  9. Спираючись на носок, обертайте ступню по 8-10 разів у кожний бік.

Потім можна виконувати комплекс для спини на килимку для фітнесу. Кожна вправа – 10-15 повторів.

  1. На животі – підйоми корпусу з прямими руками на ногами.
  2. На спині – підйоми ніг. Лягти на спину, руки вздовж тіла. Піднімати ноги вгору на кілька сантиметрів і утримувати їх у цьому розміщенні протягом кількох секунд.
  3. На спині – підтягування колін до грудей. Лягти на спину, руки вздовж тіла. Підтягувати одночасно обидві коліна до грудей, утримуючи їх руками. Затриматися на 10-15 секунд, потім розслабити м’язи та повторити.
  4. Баланс. Ноги на колінах, руки на підлозі, одночасно піднімати ліву ногу і праву руку, а потім праву ногу і ліву руку.
  5. Планка. Руки та ноги під прямим кутом до підлоги, втягніть живіт, напружте м’язи та відштовхуйтеся від підлоги, утримуючи тіло. Зберігайте положення протягом 20-30 секунд, потім розслабтеся.
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