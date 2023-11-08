Асиметричність тіла, порушення постави, малорухливість спини, оніміння рук і ніг, головний біль – усе це симптоми сколіозу, серйозної проблеми, яка залишається актуальною для багатьох людей.
Ортопед-травматолог Андрій Алєксєєв розповів Фактам ICTV, які вправи для спини можна робити при сколіозі в домашніх умовах.
Що таке сколіоз
– Сколіоз – це деформація хребта у фронтальній площині з розворотом хребців (торсія) навколо своєї вертикальної осі, – пояснює лікар.
Зазвичай сколіоз проявляється ще в дитинстві під час активного росту, а також внаслідок вроджених вад хребців і ребер, травм хребта або ускладнень після різних захворювань.
У чому підступність сколіозу? Передусім у тому, що легкі форми хвороби мають майже безсимптомний перебіг. Якщо вчасно не виявити сколіоз, пацієнтів турбуватиме хронічний біль у спині.
Важкі форми можуть зменшити об’єм грудної клітки, обмежити функції легень і черевної порожнини, призвести до деформації тулуба та його укорочення тощо. Крім того, для жінок є ризик ускладнень під час вагітності та пологів.
Що робити? Передусім треба звернутися до лікаря, який перевірить рефлекси, оцінить стан хребта і, з огляду на ступінь і тип сколіозу, призначить спеціальну гімнастику, яка допоможе зміцнити м’язи спини, вирівняти поставу, зменшити відчуття скутості та болю в спині.
Вправи мають бути підібрані індивідуально з урахуванням рівня фізичної активності та ступеня важкості сколіозу. У більшості випадків регулярне виконання гімнастики в домашніх умовах або під наглядом лікаря-фізіотерапевта чи реабілітолога дозволить зупинити прогрес сколіозу.
– Усі чудеса зменшення болю пов’язані виключно з натренованими м’язами спини, – додає Андрій Алєксєєв.
Які вправи для спини корисні при сколіозі
Гімнастика при сколіозі повинна починатися з розминки суглобів.
- Зробіть 5-7 нахилів головою в кожен бік;
- Повертайте голову праворуч і ліворуч по 6-8 разів у кожний бік.
- Покрутіть плечима (руки опущені вздовж тіла) вперед і назад по 5-10 разів.
- Підніміть руки на рівень плечей і зробіть 5-10 перехресних рухів.
- Нахиліться вперед і витягніть руки перед собою, потім торкніться лівою рукою правої ноги і навпаки, повторюючи 5-10 разів.
- Покладіть руки на талію і зробіть 5-6 кругових рухів тазом у кожен бік.
- Підніміть перед собою ногу, зігнуту в коліні, зробіть рухи стегном по 5-6 разів для кожної ноги;
- Поставте ноги на ширині плечей і по черзі відводьте ноги вправо-вліво, 10 повторів
- Спираючись на носок, обертайте ступню по 8-10 разів у кожний бік.
Потім можна виконувати комплекс для спини на килимку для фітнесу. Кожна вправа – 10-15 повторів.
- На животі – підйоми корпусу з прямими руками на ногами.
- На спині – підйоми ніг. Лягти на спину, руки вздовж тіла. Піднімати ноги вгору на кілька сантиметрів і утримувати їх у цьому розміщенні протягом кількох секунд.
- На спині – підтягування колін до грудей. Лягти на спину, руки вздовж тіла. Підтягувати одночасно обидві коліна до грудей, утримуючи їх руками. Затриматися на 10-15 секунд, потім розслабити м’язи та повторити.
- Баланс. Ноги на колінах, руки на підлозі, одночасно піднімати ліву ногу і праву руку, а потім праву ногу і ліву руку.
- Планка. Руки та ноги під прямим кутом до підлоги, втягніть живіт, напружте м’язи та відштовхуйтеся від підлоги, утримуючи тіло. Зберігайте положення протягом 20-30 секунд, потім розслабтеся.