Сегодня, когда почти все работают и учатся за компьютером, увеличилось количество тех, кто отмечает ухудшение зрения.

В Международный день офтальмологии, который отмечают 8 августа, врачи-офтальмологи решили напомнить нам, как помочь сохранить остроту зрения, здоровье глаз и свести к минимуму возможность стать их пациентом.

В комплекс гимнастики для глаз включили всего четыре упражнения. Однако они чрезвычайно действенны.

1. Быстро похлопайте глазами, закройте их и посидите так, медленно считая до 5. Повторяйте упражнение 4-5 раз.

2. Сделайте 3-4 круговых движения глазами вправо, столько же — влево. Затем расслабьте глазные мышцы, посмотрите вдаль, считая до 6. Так повторите дважды.

3. Вытяните правую руку вперед и делайте медленные движения указательным пальцем вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Следите за ним глазами, не поворачивая головы. Повторите 4-5 раз.

4. Регулярно делайте упражнение, которое условно называется 20-20-20: каждые 20 минут смотрите на 20 м вдаль в течение 20 секунд. Это поможет снять напряжение с глаз.

К гимнастике офтальмологи советуют добавить еще и несколько простых правил, чтобы сохранить здоровье глаз.

Первое — позаботьтесь, чтобы в вашем рационе были полезные для зрения зелень и рыба — источник Омега-3.

Второе — в летние жаркие дни не забывайте о качественных солнцезащитных очках, чтобы уберечь глаза от вредного воздействия УФ-лучей, которые могут повредить роговицу и способствовать развитию катаракты;

Третье — чаще отвлекайтесь от гаджетов, давайте глазам отдохнуть.

Источник: Центр громадського здоров’я