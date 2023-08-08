Сьогодні, коли мало не всі працюють і вчаться за комп’ютером, зросла кількість тих, хто помічає погіршення зору.

У Міжнародний день офтальмології, який відзначають 8 серпня, лікарі-офтальмологи вирішили нагадати нам про те, як допомогти зберегти гостроту зору, здоров’я очей і звести до мінімуму можливість стати їхнім пацієнтом.

Комплекс гімнастики для очей охоплює лише чотири вправи. Проте вони надзвичайно дієві.

1.Швидко покліпайте очима, заплющте їх і посидьте так, повільно рахуючи до 5. Повторюйте вправу 4-5 разів.

2. Зробіть 3-4 кругових рухи очима праворуч, стільки ж – ліворуч. Потім розслабте очні м’язи, подивіться вдалечінь, рахуючи до 6. Так повторіть двічі.

3. Витягніть праву руку вперед і робіть повільні рухи вказівним пальцем витягнутої руки ліворуч і праворуч, вгору і вниз. Стежте за ним очима, не повертаючи голови. Повторіть 4-5 разів.

4. Регулярно робіть вправу, яка умовно називається 20-20-20: кожні 20 хвилин дивіться на 20 м удалечінь протягом 20 секунд. Це допоможе зняти напругу з очей.

До гімнастики офтальмологи радять додати ще й декілька простих правил, щоб зберегти здоров’я очей.

Перше – подбайте, щоб у вашому раціоні були корисні для зору зелень і риба – джерело Омега-3.

Друге – у літні спекотні дні не забувайте про якісні сонцезахисні окуляри, щоб уберегти очі від шкідливого впливу УФ-променів, які можуть пошкодити рогівку та сприяти розвитку катаракти;

Третє – частіше відволікайтеся від гаджетів, давайте очам відпочити.

Джерело: Центр громадського здоров’я