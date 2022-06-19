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Массаж стопы избавит от боли в шее

19 июня 2022, 19:30
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Павел Ким врач-иглотерапевт
масаж стоп
Источник: Depositphotos

Стопа – это место, где отображаются все внутренние органы человека, создавая зону соответствия.

Это своеобразная информационно-энергетическая копия тела, в которой отражается не только анатомическое строение организма, но и его функциональное состояние.

С помощью массажа в зоне соответствия можно снизить боль и напряжение. Для этого можно делать профилактический массаж:

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зони відповідності

  • указательным и большим пальцем исследуйте с двух сторон поверхности кистей и стоп. При этом вы обнаружите болезненные зоны, уплотнения. Это сигналы о начале болезней в организме.

Такие зоны необходимо массировать до появления тепла.

  • также полезен массаж кончиков пальцев и ногтевых пластин кистей и стоп. Эти участки соответствуют головному мозгу, кроме этого, на них проецируется все тело человека посредством минисистем соответствия.

После долгого сидения при работе мышцы шеи и плеч затекают. Сделав массаж стоп, можно разблокировать эти участки.

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Если боль в шее или спине хроническая, рекомендую пройти курс акупунктуры, посоветовал иглотерапевт Павел Ким. Это поможет запустить механизмы обновления, уменьшить боль.

Источник: Павел Ким

Фото: Павел Ким

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