Стопа – это место, где отображаются все внутренние органы человека, создавая зону соответствия.
Это своеобразная информационно-энергетическая копия тела, в которой отражается не только анатомическое строение организма, но и его функциональное состояние.
С помощью массажа в зоне соответствия можно снизить боль и напряжение. Для этого можно делать профилактический массаж:
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- указательным и большим пальцем исследуйте с двух сторон поверхности кистей и стоп. При этом вы обнаружите болезненные зоны, уплотнения. Это сигналы о начале болезней в организме.
Такие зоны необходимо массировать до появления тепла.
- также полезен массаж кончиков пальцев и ногтевых пластин кистей и стоп. Эти участки соответствуют головному мозгу, кроме этого, на них проецируется все тело человека посредством минисистем соответствия.
После долгого сидения при работе мышцы шеи и плеч затекают. Сделав массаж стоп, можно разблокировать эти участки.
Если боль в шее или спине хроническая, рекомендую пройти курс акупунктуры, посоветовал иглотерапевт Павел Ким. Это поможет запустить механизмы обновления, уменьшить боль.
Источник: Павел Ким
Фото: Павел Ким