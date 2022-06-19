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Масаж стопи позбавить болю в шиї

19 Червня 2022, 19:30
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Павло Кім лікар-голкотерапевт
масаж стоп
Джерело: Depositphotos

Стопа – це місце, де відображаються всі внутрішні органи людини, створюючи зону відповідності.

Це своєрідна інформаційно-енергетична копія тіла, у якій відбивається як анатомічне будова організму, а й його функціональний стан.

зони відповідності

Зараз дивляться

За допомогою масажу в зоні відповідності можна зменшити біль та напругу. Для цього можна робити профілактичний  масаж:

  • вказівним та великим пальцем досліджуйте з 2-х сторін поверхні кистей та стоп. При цьому ви виявите болючі зони, ущільнення. Це сигнали про початок хвороб в організмі.

Такі зони необхідно масажувати до появи відчуття тепла.

  • також корисний масаж кінчиків пальців та нігтьових пластин кистей та стоп. Ці ділянки відповідають головному мозку, крім цього, на них проектується все тіло людини у вигляді мінісистем відповідності.

Після довгого сидіння під час роботи м’язи шиї та плечей затікають. Зробивши масаж стоп, можна розблокувати ці ділянки.

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Якщо біль у шиї або спині хронічний, рекомендую пройти курс акупунктури, порадив голкотерапевт Павло Кім. Це допоможе запустити механізми відновлення, зменшити біль.

Джерело: Павло Кім

Фото: Павло Кім

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