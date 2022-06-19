Стопа – це місце, де відображаються всі внутрішні органи людини, створюючи зону відповідності.

Це своєрідна інформаційно-енергетична копія тіла, у якій відбивається як анатомічне будова організму, а й його функціональний стан.

Зараз дивляться

За допомогою масажу в зоні відповідності можна зменшити біль та напругу. Для цього можна робити профілактичний масаж:

вказівним та великим пальцем досліджуйте з 2-х сторін поверхні кистей та стоп. При цьому ви виявите болючі зони, ущільнення. Це сигнали про початок хвороб в організмі.

Такі зони необхідно масажувати до появи відчуття тепла.

також корисний масаж кінчиків пальців та нігтьових пластин кистей та стоп. Ці ділянки відповідають головному мозку, крім цього, на них проектується все тіло людини у вигляді мінісистем відповідності.

Після довгого сидіння під час роботи м’язи шиї та плечей затікають. Зробивши масаж стоп, можна розблокувати ці ділянки.

Якщо біль у шиї або спині хронічний, рекомендую пройти курс акупунктури, порадив голкотерапевт Павло Кім. Це допоможе запустити механізми відновлення, зменшити біль.

Джерело: Павло Кім

Фото: Павло Кім