Стопа – це місце, де відображаються всі внутрішні органи людини, створюючи зону відповідності.
Це своєрідна інформаційно-енергетична копія тіла, у якій відбивається як анатомічне будова організму, а й його функціональний стан.
Зараз дивляться
За допомогою масажу в зоні відповідності можна зменшити біль та напругу. Для цього можна робити профілактичний масаж:
- вказівним та великим пальцем досліджуйте з 2-х сторін поверхні кистей та стоп. При цьому ви виявите болючі зони, ущільнення. Це сигнали про початок хвороб в організмі.
Такі зони необхідно масажувати до появи відчуття тепла.
- також корисний масаж кінчиків пальців та нігтьових пластин кистей та стоп. Ці ділянки відповідають головному мозку, крім цього, на них проектується все тіло людини у вигляді мінісистем відповідності.
Після довгого сидіння під час роботи м’язи шиї та плечей затікають. Зробивши масаж стоп, можна розблокувати ці ділянки.
Якщо біль у шиї або спині хронічний, рекомендую пройти курс акупунктури, порадив голкотерапевт Павло Кім. Це допоможе запустити механізми відновлення, зменшити біль.
Джерело: Павло Кім
Фото: Павло Кім