В Великобритании число зараженных обезьяньей оспой выросло до семи.

В понедельник было зарегистрировано четыре случая обезьяньей оспы, три в Лондоне и один на северо-востоке Англии. Эти четыре случая, по-видимому, не связаны ни с одним из предыдущих, и считается, что все причастные к ним заразились в Лондоне. Все четыре случая относятся к мужчинам, которые идентифицируют себя как геи, бисексуалы или мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами.

Передается ли обезьянья оспа половым путем

Доктор Майкл Хед, старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения в Университете Саутгемптона, говорит, что последние случаи могут быть первой передачей обезьяньей оспы, хотя был задокументирован половой контакт, но это не подтверждено, и в любом случае это, вероятно, близкий контакт, который имеет значение.

— Нет никаких доказательств того, что это вирус, передающийся половым путем, такой как ВИЧ, — говорит Хед. — Более того, здесь тесный контакт во время сексуальной или интимной активности, включая длительный контакт кожи к коже, может быть ключевым фактором передачи.

UKHSA рекомендует геям и бисексуальным мужчинам, а также представителям других сообществ мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, обращать внимание на необычные высыпания или поражения на любой части тела, особенно на гениталиях.

— Всем, у кого есть опасения, что они могут заразиться обезьяньей оспой, рекомендуется связаться с клиниками до визита, — говорится в сообщении UKHSA.

Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, что в настоящее время она координирует свои действия с британскими и другими европейскими чиновниками здравоохранения.

Что такое обезьянья оспа

Обезьянья оспа — это вирусная инфекция, обычно встречающаяся в Центральной и Западной Африке. Несколько случаев ранее были диагностированы в Великобритании, причем первый зарегистрирован в 2018 году у человека, который, как считается, заразился вирусом в Нигерии.

Существует две формы обезьяньей оспы: более легкий западноафриканский штамм и более тяжелый центральноафриканский или конголезский штамм. Считается, что недавно диагностированные люди имеют западноафриканский штамм.

По данным Агентства здравоохранения Великобритании, ранние симптомы обезьяньей оспы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов и озноб, а также другие признаки, такие как истощение.

— Может появиться сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии, — говорится в сообщении UKHSA. — Сыпь меняется и проходит через разные стадии и может выглядеть как ветряная оспа или сфилис, прежде чем, наконец, образуется струп, который позже отпадает.

Большинство пациентов выздоравливают от обезьяньей оспы в течение нескольких недель.

Как это распространяется

— Обезьянья оспа передается так же, как и натуральная, а где есть зоонозом (болеют животные), передается от обезьян, — объяснила инфекционист Анастасия Неклюдова. — Врачи не бьют тревогу, потому что от человека к человеку это заболевание передается очень редко. Эпидемия обезьяньей оспы не предполагается, хотя бы потому, что ее регистрируют уже давно, и широкого распространения не произошло.

Британские инфекционисты объясняют, что респираторные капли обычно не могут перемещаться более чем на несколько футов, поэтому требуется длительный контакт лицом к лицу.

Другие способы передачи от человека к человеку включают прямой контакт с биологическими жидкостями или материалом поражения, а также непрямой контакт с материалом поражения, например, через загрязненную одежду или постельное белье.

О первом недавнем случае в Великобритании было сообщено 7 мая, когда пациент недавно ездил в Нигерию. Неделей позже сообщалось, что еще два пациента лечатся от оспы обезьян в Лондоне. Они жили в одном доме, и считается, что их инфекции не связаны с предыдущим случаем.

Нужно ли беспокоиться

Эксперты предположили, что крупная вспышка маловероятна, хотя важно установить контакты инфицированных.

Доктор Сьюзен Хопкинс, главный медицинский советник UKHSA, называет ситуацию редкой и необычной, но добавляет, что UKHSA быстро расследует источник этих инфекций, поскольку данные свидетельствуют о возможной передаче вируса обезьяньей оспы в обществе, распространении тесным контактом.