У Великій Британії кількість заражених мавпячою віспою зросла до семи.

У понеділок було зареєстровано чотири випадки мавпячої віспи, три в Лондоні та один на північному сході Англії. Ці чотири випадки, мабуть, не пов’язані з жодним попереднім, і вважається, що всі причетні до них заразилися в Лондоні. Усі чотири випадки стосуються чоловіків, які ідентифікують себе як геї, бісексуали або чоловіки, які мають статеві контакти з чоловіками.

Чи передається мавпяча віспа статевим шляхом

Лікар Майкл Гед, старший науковий співробітник у галузі глобальної охорони здоров’я в Університеті Саутгемптона, каже, що останні випадки можуть бути першою передачею мавпячої віспи, хоча був задокументований статевий контакт, але це не підтверджено, і в будь-якому випадку це, ймовірно, близький контакт, який має значення.

– Немає жодних доказів того, що це вірус, який передається статевим шляхом, як-от ВІЛ, – каже Гед. – Більше того, тут тісний контакт під час сексуальної чи інтимної активності, включаючи тривалий контакт шкіри до шкіри, може бути ключовим фактором передачі.

UKHSA рекомендує геям та бісексуальним чоловікам, а також представникам інших угруповань чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, звертати увагу на незвичайні висипання або ураження на будь-якій частині тіла, особливо на геніталіях.

– Усім, хто має побоювання, що вони можуть заразитися мавпячою віспою, рекомендується зв’язатися з клініками до візиту, – йдеться в повідомленні UKHSA.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила у вівторок, що вона координує свої дії з британськими та іншими європейськими чиновниками охорони здоров’я.

Що таке мавпяча віспа

Мавпяча віспа – це вірусна інфекція, що зазвичай зустрічається в Центральній і Західній Африці. Декілька випадків раніше були діагностовані у Великій Британії, причому перший зареєстрований у 2018 році в людини, яка, як вважається, заразилася вірусом у Нігерії.

Існує дві форми мавпячої віспи: легший західноафриканський штам і важчий центральноафриканський чи конголезький штам. Вважається, що нещодавно діагностовані люди мають західноафриканський штам.

За даними Агентства охорони здоров’я Великої Британії, ранні симптоми мавпячої віспи включають пропасницю, головний біль, м’язові болі, збільшення лімфатичних вузлів та озноб, а також інші ознаки, зокрема виснаження.

– Може з’явитися висипка, яка часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включаючи геніталії, – йдеться в повідомленні UKHSA. – Висипка змінюється і проходить через різні стадії і може виглядати як вітряна віспа або сифіліс, перш ніж, нарешті, утворюється струп, який пізніше відпадає.

Більшість пацієнтів одужують від мавпячої віспи протягом кількох тижнів.

Як це поширюється

– Мавпяча віспа передається так само, як і натуральна, а де є зоонозом (хворіють тварини), передається від мавп, – пояснила інфекціоніст Анастасія Неклюдова. – Лікарі не б’ють на сполох, бо від людини до людини це захворювання передається дуже рідко. Епідемія мавпячої віспи не передбачається, хоча б тому, що її реєструють уже давно, і широкого розповсюдження не сталося.

Британські інфекціоністи пояснюють, що респіраторні краплі зазвичай не можуть переміщатися більш ніж на кілька футів, тому потрібен тривалий контакт шкіри.

Інші способи передачі від людини до людини включають прямий контакт з біологічними рідинами або матеріалом ураження, а також непрямий контакт з матеріалом ураження, наприклад, через забруднений одяг або постільну білизну.

Про перший нещодавній випадок у Великій Британії було повідомлено 7 травня, коли пацієнт нещодавно їздив до Нігерії. Тижнем пізніше повідомлялося, що ще два пацієнти лікуються від мавпячої віспи у Лондоні. Вони жили в одному будинку, і вважається, що їхні інфекції не пов’язані з попереднім випадком.

Чи потрібно турбуватися

Експерти припустили, що великий спалах малоймовірний, хоча важливо встановити контакти інфікованих.

Доктор Сьюзен Гопкінс, головний медичний радник UKHSA, називає ситуацію рідкісною і незвичайною, але додає, що UKHSA швидко розслідує джерело цих інфекцій, оскільки дані свідчать про можливу передачу вірусу мавпячої віспи в суспільстві, поширення тісного контакту.