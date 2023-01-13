Специалисты популярного медицинского онлайн-издания Береги себя развенчали миф о взаимосвязи гастрита и неправильного питания.

— Не будешь нормально есть-получишь гастрит. Уверены, многие не раз слышали такую фразу от близких. Действительно, питаться сбалансировано — залог профилактики большого количества болезней, — отмечают медицинские эксперты.

Однако, по их словам, гастрит развивается в основном из-за инфицирования бактерией Helicobacter pylori. Возбудитель повреждает слизистую оболочку желудка, что вызывает жгучую или ноющую боль в центре живота. А также тошноту, расстройства пищеварения и изжогу.

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Отмечается, что риски развития гастрита выше у людей, которые:

регулярно принимают обезболивающие в большом количестве, в частности, противовоспалительные нестероидные препараты, такие как аспирин и ибупрофен;

имеют аутоиммунные состояния (когда иммунитет работает против собственных клеток);

принимают определенные лекарства против онкологических заболеваний;

злоупотребляют алкоголем.

Взаимосвязи между употреблением конкретной пищи (острой, например) и развитием заболевания также не выявлено, говорят медики. Однако, по их словам, это не отменяет тот факт, что заботиться о своем рационе очень важно.

Питайтесь сбалансировано, принимайте лекарства контролируемо и только по назначению врача. А при появлении первых симптомов гастрита немедленно обращайтесь к специалисту, призывают эксперты.

Источник: Береги себя