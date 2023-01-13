Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Мифы и правда: можно ли получить гастрит из-за неправильного питания

13 января 2023, 15:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
закреп,біль у животі
Источник: Depositphotos

Специалисты популярного медицинского онлайн-издания Береги себя развенчали миф о взаимосвязи гастрита и неправильного питания.

— Не будешь нормально есть-получишь гастрит. Уверены, многие не раз слышали такую фразу от близких. Действительно, питаться сбалансировано — залог профилактики большого количества болезней, — отмечают медицинские эксперты.

Однако, по их словам, гастрит развивается в основном из-за инфицирования бактерией Helicobacter pylori. Возбудитель повреждает слизистую оболочку желудка, что вызывает жгучую или ноющую боль в центре живота. А также тошноту, расстройства пищеварения и изжогу.

Читайте также:
Мифы и правда: можно ли получить гастрит из-за неправильного питанияДиета при обострении гастрита — рекомендации врача

Сейчас смотрят

Отмечается, что риски развития гастрита выше у людей, которые:

  • регулярно принимают обезболивающие в большом количестве, в частности, противовоспалительные нестероидные препараты, такие как аспирин и ибупрофен;
  • имеют аутоиммунные состояния (когда иммунитет работает против собственных клеток);
  • принимают определенные лекарства против онкологических заболеваний;
  • злоупотребляют алкоголем.

Взаимосвязи между употреблением конкретной пищи (острой, например) и развитием заболевания также не выявлено, говорят медики. Однако, по их словам, это не отменяет тот факт, что заботиться о своем рационе очень важно.

Питайтесь сбалансировано, принимайте лекарства контролируемо и только по назначению врача. А при появлении первых симптомов гастрита немедленно обращайтесь к специалисту, призывают эксперты.

Источник: Береги себя

Теги
Біль Здоровое питание поради лікаря хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь