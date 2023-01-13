Фахівці популярного медичного онлайн-видання Бережи себе розвінчали міф про взаємозв’язок гастриту і неправильного харчування.
– Не будеш нормально їсти – отримаєш гастрит. Впевнені, багато хто не раз чули таку фразу від близьких. Дійсно, харчуватися збалансовано – запорука профілактики великої кількості хвороб, – зазначають медичні експерти.
Однак, за їхніми словами, гастрит розвивається в основному через інфікування бактерією Helicobacter pylori. Збудник пошкоджує слизову оболонку шлунка, що викликає пекучий або ниючий біль в центрі живота. А також нудоту, розлади травлення і печію.
Відзначається, що ризики розвитку гастриту вище у людей, які:
- регулярно приймають знеболювальні у великій кількості, зокрема, протизапальні нестероїдні препарати, такі як аспірин і ібупрофен;
- мають аутоімунні стани (коли імунітет працює проти власних клітин);
- приймають певні ліки проти онкологічних захворювань;
- зловживають алкоголем.
Взаємозв’язку між вживанням конкретної їжі (гострої, наприклад) і розвитком захворювання також не виявлено, кажуть медики. Однак, за їхніми словами, це не скасовує той факт, що піклуватися про свій раціон дуже важливо.
Харчуйтеся збалансовано, приймайте ліки контрольовано і тільки за призначенням лікаря. А при появі перших симптомів гастриту негайно звертайтеся до фахівця, закликають експерти.
Джерело: Бережи себе