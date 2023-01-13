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Міфи і правда: чи можна отримати гастрит через неправильне харчування

13 Січня 2023, 15:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
закреп,біль у животі
Джерело: Depositphotos

Фахівці популярного медичного онлайн-видання Бережи себе розвінчали міф про взаємозв’язок гастриту і неправильного харчування.

– Не будеш нормально їсти – отримаєш гастрит. Впевнені, багато хто не раз чули таку фразу від близьких. Дійсно, харчуватися збалансовано – запорука профілактики великої кількості хвороб, – зазначають медичні експерти.

Однак, за їхніми словами, гастрит розвивається в основному через інфікування бактерією Helicobacter pylori. Збудник пошкоджує слизову оболонку шлунка, що викликає пекучий або ниючий біль в центрі живота. А також нудоту, розлади травлення і печію.

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Відзначається, що ризики розвитку гастриту вище у людей, які:

  • регулярно приймають знеболювальні у великій кількості, зокрема, протизапальні нестероїдні препарати, такі як аспірин і ібупрофен;
  • мають аутоімунні стани (коли імунітет працює проти власних клітин);
  • приймають певні ліки проти онкологічних захворювань;
  • зловживають алкоголем.

Взаємозв’язку між вживанням конкретної їжі (гострої, наприклад) і розвитком захворювання також не виявлено, кажуть медики. Однак, за їхніми словами, це не скасовує той факт, що піклуватися про свій раціон дуже важливо.

Харчуйтеся збалансовано, приймайте ліки контрольовано і тільки за призначенням лікаря. А при появі перших симптомів гастриту негайно звертайтеся до фахівця, закликають експерти.

Джерело: Бережи себе

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