Беременность — это время радости и ожидания новой жизни. Но иногда в этом периоде могут возникнуть определенные проблемы, среди которых и кровянистые выделения.

Гинеколог Людмила Шупенюк рассказала Фактам ICTV все о кровянистых выделениях во время беременности, их нормальность и то, когда часто обращаться к врачу.

Могут ли быть месячные во время беременности

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Кровянистые выделения, но не месячные, во время беременности — это довольно распространенная ситуация, и она может иметь разные причины.

— Конечно, во время беременности могут быть выделения, но не всегда это является нормой. Зависит от обстоятельств и объема кровопотерь, — говорит врач.

Выделения могут отличаться по интенсивности, цвету и текстуре.

— Чаще всего выделения встречаются в первом триместре или даже на первом месяце, — отмечает гинеколог.

Нормально ли присутствие кровянистых выделений

Во многих случаях кровянистые выделения в начале беременности могут быть абсолютно нормальными.

Например, вследствие имплантации — процесса, когда оплодотворенное яйцо укореняется в стенку матки.

— Первые 2-3 недели беременности незначительные кровянистые выделения являются нормой, они называются имплантационными выделениями, — рассказывает гинеколог.

Это сопровождается легкими кровянистыми выделениями и несильными болями внизу живота.

— Такие выделения незначительны и редко сопровождаются болью, их можно характеризовать, как мажущие, чаще это прожилки крови коричневатого цвета. — добавляет Людмила.

Иногда такие выделения могут появляться при физической нагрузке, или после сексуального контакта.

Однако медик подчеркивает, что если беременная женщина не уверена в том, что все хорошо, то при появлении кровянистых выделений на всех сроках лучше обратиться к врачу.

— На самом деле очень часто кровянистые выделения это признак проблем, — отмечает гинеколог.

Всегда необходимо исключить внематочную беременность, угрозу прерывания беременности.

Если речь идет о поздних сроках беременности, после первого триместра и значительном кровотечении, нужно немедленно обратиться к врачу.

— Кровянистые выделения, особенно после 12 недели, это признак угрозы прерывания беременности, также это может свидетельствовать о патологических состояниях, которые являются угрожающими для ребенка и матери, — подчеркивает врач.

Что делать с этим и когда время идти к врачу

Специалист, в любом случае, советует идти к врачу. Она подчеркивает, что даже незначительные выделения могут свидетельствовать об опасности, всегда стоит консультироваться со специалистом.

Однако, не стоит сильно волноваться из-за минимальных выделений на первых сроках. Посещение врача, в таком случае, больше нужно для самоуспокоения.

В общем, кровянистые выделения во время беременности могут быть как нормальными, так и сигналом проблемы. Важно быть осторожным и всегда обращаться к врачу, когда возникают сомнения или опасения относительно состояния вашей беременности. Только профессиональная консультация может обеспечить вам уверенность в здоровье вас и вашего ребенка.