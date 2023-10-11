Вагітність – це час радості та очікування нового життя. Але інколи в цьому періоді можуть виникнути певні проблеми, серед яких і кров’янисті виділення.

Гінекологиня Людмила Шупенюк розповіла Фактам ICTV все про кров’янисті виділення під час вагітності, їх нормальність та те, коли часто звертатися до лікаря.

Чи можуть бути місячні під час вагітності

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Кров’янисті виділення, але не місячні, під час вагітності – це досить поширена ситуація, і вона може мати різні причини.

– Звичайно, під час вагітності можуть бути виділення, але не завжди це є нормою. Залежить від обставин і обсягу крововтрат, – каже лікар.

Виділення можуть відрізнятися за інтенсивністю, кольором та текстурою.

– Найчастіше виділення зустрічаються в першому триместрі або навіть на першому місяці, – зазначає гінекологиня.

Чи нормальна присутність кров’янистих виділень

У багатьох випадках кров’янисті виділення на початку вагітності можуть бути абсолютно нормальними.

Наприклад, внаслідок імплантації – процесу, коли запліднене яйце вкорінюється в стінку матки.

– Перших 2-3 тижні вагітності незначні кров’янисті виділення є нормою, вони називаються імплатаційними виділеннями, – розповідає гінекологиня.

Це супроводжується легкими кров’янистими виділеннями та несильними болями внизу живота.

– Такі виділення незначні і рідко супроводжуються болем, їх можна характеризувати, як мажучі, частіше це прожилки крові коричнюватого кольору. – додає Людмила.

Іноді такі виділення можуть з’являтися при фізичному навантаженні, чи після сексуального контакту.

Однак медикиня підкреслює, що якщо вагітна жінка не впевнена в тому, що все добре, то при появі кров’янистих виділень на всіх термінах краще звернутися до лікаря.

– Насправді дуже часто кров’янисті виділення це ознака проблем, – зазначає гінекологиня.

Завжди необхідно виключити позаматкову вагітність, загрозу переривання вагітності.

Якщо мова йде про пізні терміни вагітності, після першого триместру і значну кровотечу, потрібно негайно звернутися до лікаря.

– Кров’янисті виділення, особливо після 12 тижня, це ознака загрози переривання вагітності, також це може свідчити про патологічні стани, які є загрозливими для дитини і матері, – підкреслює лікар.

Що робити з цим і коли час йти до лікаря

Фахівчиня, в любому, випадку радить йти до лікаря. Вона підкреслює, що навіть незначні виділення можуть свідчити про небезпеку, завжди варто консультуватися з спеціалістом.

Однак, не варто сильно хвилюватися через мінімальні виділення на перших термінах. Відвідування лікаря, в такому випадку, більше потрібно для самозаспокоєння.

Загалом, кров’янисті виділення під час вагітності можуть бути як нормальними, так і сигналом проблеми. Важливо бути обережним та завжди звертатися до лікаря, коли виникають сумніви або побоювання щодо стану вашої вагітності. Тільки професійна консультація може забезпечити вам впевненість у здоров’ї вас та вашої дитини.