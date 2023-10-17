Большинство женщин и мужчин в течение жизни болеют молочницей, но почти половина из них снова приходит к врачу. О том, что будет, если игнорировать и не лечить молочницу, рассказывает Фактам ICTV акушер-гинеколог Ольга Роговец.

Что такое молочница

Кандидоз (или молочница) — это грибковая инфекция, которую вызывают Candida. Чаще всего они поражают слизистые оболочки влагалища, уретры, ротовой полости и пищеварительного тракта.

Симптомы

Признаки кандидоза (молочницы) могут различаться в зависимости от состояния и конкретной области образования, но клинические симптомы почти одинаковы.

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У женщин:

— зуд влагалища;

— боль или дискомфорт во время менструации или полового акта;

— боль при мочеиспускании;

— обильные белые творожистые выделения, которые могут иметь неприятный запах.

У мужчин:

— зуд, жжение и покраснение на головке полового члена или или вокруг крайней плоти;

— белый налет на головке (баланопостит);

— боль и дискомфорт во время полового акта и мочеиспускания.

— При наличии подобных симптомов необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения, — объясняет Ольга Роговец.

Врач говорит, что кандидоз может также возникать во рту в результате приема антибиотиков, использования зубных протезов или из-за слабого иммунитета. Это проявляется белой или желтоватой каймой на языке, губах или деснах.

В пищеварительном тракте кандидоз способен поражать пищевод, желудок и кишечник. Обычно так случается, если это пациенты, страдающие заболеваниями, связанными с иммунодефицитом или онкобольные после химиотерапии.

Кроме того, грибок Candida может вызвать заболевания кожи в области подмышек, под грудью и между пальцами ног.

Факторы риска

1. Прием антибиотиков может разрушить естественный баланс бактерий и способствовать размножению грибков.

2. Слабый иммунитет у людей с хроническими заболеваниями.

3. Сахарный диабет. Повышение уровня сахара в крови приводит к уменьшению кислотности слизистой среды, что способствует росту Candida.

4. Применение гормональных средств. Прием контрацептивов или гормональных препаратов также нарушает равновесие бактерий.

5. Беременность. Из-за гормональных изменений организма возрастает риск заболеть молочницей.

6. Средства интимной гигиены с ароматизаторами.

7. Секс с разными партнерами или сексуальные контакты с партнером, имеющим хроническую форму заболевания.

8. Неудобное нижнее белье, особенно синтетическое. Тесная одежда способствует росту патогенных микроорганизмов и увеличивает риск возникновения кандидоза и других заболеваний.

Лечение

Лечение кандидоза предусматривает комплексную терапию. Прежде всего это устранение основной причины молочницы.

— Но не стоит игнорировать симптомы и заниматься самолечением. Это опасно, ведь молочница негативно влияет на общее состояние здоровья и может привести к рецидивам и серьезным осложнениям, как у женщин, так и у мужчин — от воспаления мочевыводящих путей и почек до цервицита, хронического эндометрита и непроходимости маточных труб, — отмечает врач.

Она добавляет, что молочница часто возникает на фоне венерических заболеваний (гонорея, трихомониаз), а также сопровождает другие инфекционные процессы, поэтому перед лечением пациент должен обязательно пройти медицинское обследование.

Методы диагностики

1. Мазок (бактериоскопия).

2. При необходимости — посев (бактериологическое исследование).

3. ПЦР (ДНК-диагностика).

И только после точной диагностики квалифицированный специалист должен определить соответствующее лечение противогрибковыми препаратами.