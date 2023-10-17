Більшість жінок і чоловіків протягом життя хворіють на молочницю, та майже половина з них знову приходить до лікаря. Про те, що буде, якщо ігнорувати симптоми і не лікувати молочницю, розповідає Фактам ICTV акушерка-гінеколог Ольга Роговець.

Що таке молочниця

Кандидоз (або молочниця) – це грибкова інфекція, яку викликають Candida. Найчастіше вони вражають слизові оболонки піхви, уретри, ротової порожнини та травного тракту.

Симптоми

Ознаки кандидозу (молочниці) можуть різнитися залежно від стану й конкретної ділянки появи, але клінічні симптоми майже однакові.

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У жінок:

свербіж піхви;

біль або дискомфорт під час менструації або статевого акту;

біль за сечовипускання;

рясні білі виділення, подібні до сиру, які можуть мати неприємний запах.

У чоловіків:

свербіж, печіння та почервоніння на голівці статевого члена або навколо крайньої плоті;

білий наліт на голівці (баланопостит);

біль і дискомфорт під час статевого акту та сечовипускання.

– За наявності подібних симптомів необхідно звернутися до лікаря для діагностики та лікування, – пояснює Ольга Роговець.

Лікарка каже, що кандидоз може також виникати у роті внаслідок прийому антибіотиків, використання зубних протезів або через слабкий імунітет. Це проявляється білою або жовтуватою облямівкою на язиці, губах чи яснах.

У травному тракті кандидоз здатний вражати стравохід, шлунок і кишківник. Зазвичай так трапляється, якщо це пацієнти, які страждають на захворювання, пов’язані з імунодефіцитом або онкохворі після хіміотерапії.

Крім того, грибок Candida може спричинити захворювання шкіри в області пахв, під грудьми та між пальцями ніг.

Фактори ризику

Прийом антибіотиків може зруйнувати природний баланс бактерій і сприяти розмноженню грибків. Слабкий імунітет у людей з хронічними захворюваннями. Цукровий діабет. Підвищення рівня цукру в крові призводить до зменшення кислотності слизового середовища, що сприяє росту Застосування гормональних засобів. Прийом контрацептивів або гормональних препаратів також порушує рівновагу бактерій. Вагітність. Через гормональні зміни організму зростає ризик захворіти на молочницю. Засоби інтимної гігієни з ароматизаторами. Секс з різними партнерами або сексуальні контакти з партнером, що має хронічну форму захворювання. Незручна нижня білизна, особливо синтетична. Тісний одяг сприяє зростанню патогенних мікроорганізмів та збільшує ризик виникнення кандидозу та інших захворювань.

Лікування

Лікування кандидозу передбачає комплексну терапію. Передусім це усунення основної причини молочниці.

– Але не варто ігнорувати симптоми та займатися самолікуванням. Це небезпечно, адже молочниця негативно впливає на загальний стан здоров’я та може призвести до рецидивів і серйозних ускладнень, як у жінок, так і у чоловіків – від запалення сечовивідних шляхів та нирок до цервіциту, хронічного ендометриту й непрохідності маткових труб, – наголошує лікарка.

Вона додає, що молочниця часто виникає на тлі венеричних захворювань (гонорея, трихомоніаз), а також супроводжує інші інфекційні процеси, тож перед лікуванням пацієнт має обов’язково пройти медичне обстеження.

Методи діагностики

Мазок (бактеріоскопія). За необхідності – посів (бактеріологічне дослідження). ПЛР (ДНК-діагностика).

І лише після точної діагностики кваліфікований фахівець має визначити відповідне лікування протигрибковими препаратами.