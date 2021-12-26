Які таблетки пити під час молочниці

Молочниця (вагінальний кандидоз) – захворювання, знайоме більшості жінок. Деякі навіть не сприймають його серйозно та займаються самолікуванням, купуючи за порадами знайомих таблетки в аптеках.

Про причини, лікування та чому не варто самостійно пити таблетки від молочниці, Фактам ICTV розповіла лікар-гінеколог Світлана Расевич.

Що таке молочниця та причини

Молочниця – це запальне захворювання статевих органів жінки, яке провокує грибок роду Candida. Воно не є венеричним.

Причин, які її провокують, немало, серед них:

процеси у самій піхві, наприклад, зміна кислотності та зменшення кількості нормальних бактерій;

прийом лікарських препаратів, які сприяють порушенню мікрофлори;

гормональні зміни в організмі жінки;

реакція на часту зміну статевих партнерів;

порушення роботи щитоподібної залози;

носіння синтетичної білизни;

неправильне харчування, зокрема вживання великої кількості солодощів.

– Якщо це Candida, нерідко первинне вогнище є у кишківнику жінки. Саме тому говорять, що кандидоз – це імунологічна драма. Багато чого залежить від харчування. Якщо людина харчується солодощами, то вона створює гарне середовище для грибкової мікрофлори. З кишківника грибок переходить на вагіну, – пояснює Світлана Расевич.

Симптоми молочниці

Під час захворювання на молочницю жінку можуть турбувати такі симптоми:

свербіж, неприємні відчуття в інтимній зоні;

печіння, яке посилюється під час статевого акту;

білі рідкі чи сироподібні виділення, іноді мають неприємний запах;

почервоніння піхви;

неприємні відчуття під час сечовипускання.

До речі, найчастіше кандидоз вражає саме жінок, однак бувають випадки захворювання і серед чоловіків.

Лікування молочниці

Нині в аптеках можна придбати таблетки від молочниці, але краще цього не робити, говорить лікар. Адже її легко сплутати з іншими захворюваннями.

– Жінка може думати, що у неї молочниця, та лікуватися від цього захворювання. А у неї можуть бути гонорея, хламідії, мікоплазма геніталіум, трихомонади, – додає Світлана Расевич.

Таке лікування не буде ефективним. Водночас інші захворювання прогресуватимуть.

– Бажано обстежитись на інфекції. Лікар під час огляду візьме у вас мазок, що допоможе визначитися, від чого лікуватися, – коментує гінеколог.

Метод лікування молочниці залежить від стадії та складності захворювання.

Можуть використовуватися препарати місцевої дії – мазі, гелі, свічки. Вони знищують грибок, відновлюють мікрофлору вагіни та поліпшують місцевий імунітет.

Також застосовуються таблетки. Найчастіше їх рекомендують під час складніших форм захворювання. Вони можуть вживатися самостійно чи у комплексі з засобами місцевої дії.

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Таблетки від молочниці

Наразі на ринку можна знайти такі препарати – Пімафуцин, Фуцис, Клотримазол, Ністатин, Дифлюкан.

Під час легкої форми жінка може разово випити таблетку, під час складніших форм лікування може тривати тиждень чи навіть 14 днів.

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Дієта під час молочниці

Під час кандидозу важливо скоригувати харчування хворої.

– Якщо загострення трапляється рідко, ефективним є стандартний курс із свічок і таблеток. Однак коли вони часті, і це перестає працювати, потрібні більш складні системні підходи. Починати потрібно з дієти, а саме відмовитися від солодкого, – пояснює Світлана Расевич.

У раціоні хворої мають бути харчові волокна, щоб, як щіткою, зчищати грибок зі стінок кишківника.

Рекомендується надавати перевагу кисломолочним продуктам, свіжим овочам, фруктам, кашам.

Після того, як захист грибка буде пробито, можна почати приймати системні та підтримувальні препарати.

– Пробіотики обов’язкові. Тому що вони мають зайняти всі місця, які звільнилися, – додає фахівець.

Профілактика молочниці

не зловживати прийомом ліків, зокрема антибіотиків;

носити комфортну білизну;

дотримуватися правил особистої гігієни;

не захоплюватися гарячими ваннами;

менше їсти солодкого та випічки;

дотримуватися питного режиму.

Гарний імунітет гарантує достатнє вживання чистої води, збалансоване харчування, достатня кількість овочів та фруктів, прогулянки на свіжому повітрі, підсумовує лікар.