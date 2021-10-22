Акушер-гінеколог, доктор медичних наук Віктор Ошовський розповів, яке найпоширеніше захворювання у жінок.

За його словами, це невроз хворобливості.

– Найпоширеніше захворювання у жінок – невроз хворобливості, – зазначив Віктор Ошовський.

За його словами, переважна кількість жінок насправді є здоровими, але з тих чи інших причин вважають, що з їхнім організмом щось не так.

Жінки є більш емоційними, через що можуть гостріше реагувати на неприємні ситуації. Йдеться й про підвищену тривожність, схильність до депресії.

Щоб вберегти своє психічне здоров’я, треба вчасно звернутися до психолога, який допоможе розібратися зі складними життєвими ситуаціями.

До такої допомоги не варто ставитися упереджено та вважати, що її потребують лише хворі люди. У сучасному світі візити до психолога стали звичайним явищем, які допомагають попередити розвиток справжніх проблем зі здоров’ям, що потребуватимуть лікування препаратами та можливої госпіталізації.