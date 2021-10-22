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Гінеколог назвав найпоширеніше захворювання у жінок

22 Жовтня 2021, 16:42 Людмила Грубнік
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Джерело: Pixabay

Акушер-гінеколог, доктор медичних наук Віктор Ошовський розповів, яке найпоширеніше захворювання у жінок.

За його словами, це невроз хворобливості.

– Найпоширеніше захворювання у жінок – невроз хворобливості, – зазначив Віктор Ошовський.

За його словами, переважна кількість жінок насправді є здоровими, але з тих чи інших причин вважають, що з їхнім організмом щось не так.

Жінки є більш емоційними, через що можуть гостріше реагувати на неприємні ситуації. Йдеться й про підвищену тривожність, схильність до депресії.

Щоб вберегти своє психічне здоров’я, треба вчасно звернутися до психолога, який допоможе розібратися зі складними життєвими ситуаціями.

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До такої допомоги не варто ставитися упереджено та вважати, що її потребують лише хворі люди. У сучасному світі візити до психолога стали звичайним явищем, які допомагають попередити розвиток справжніх проблем зі здоров’ям, що потребуватимуть лікування препаратами та можливої госпіталізації.

Джерело
Ранок у великому місті на ICTV
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