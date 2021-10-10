Частина людей помилково вважають, що до психолога ходять лише хворі, яким потрібна допомога. Вони не бачать у ньому фахівця, який може просто допомогти розібратися з важкою життєвою ситуацією. Інші ж, навпаки, за будь-якої невизначеної ситуації звертаються по допомогу.

Сімейний психолог, психотерапевт, сексолог Олена Щербань розповіла, з якими проблемами до неї звертаються клієнти, а також пояснила, як вона та її колеги допомагають людям.

– Психотерапія потрібна тим людям, які хочуть бути щасливими. Будувати стосунки, які їх задовольнятимуть, з близькими, друзями, колегами. Вона допомагає людям розібратися з різними життєвими ситуаціями, які залишили відбиток і впливають на якість їхнього життя, – говорить Олена Щербань.

Які проблеми турбують людей

За словами Олени Щербань, до неї найчастіше звертаються люди з проблемами у стосунках із партнером – йдеться про конфлікти, кризи, зради, розлучення.

Також є клієнти, які страждають від дитячих травм, напружених відносин з батьками. Є й ті, хто просто шукає своє місце у житті, намагається розкрити свій творчий потенціал.

Як допомагають психологи

Завдання психолога – допомогти людині знайти вихід зі складної життєвої ситуації.

– Під час психотерапії ми знайомимося з тим, як справляємося зі звичними нам ситуаціями, і бачимо, як це можливо змінити. Ми розвиваємо усвідомленість і опрацьовуємо те, як встановлювати ефективні стосунки з іншими людьми, – пояснює фахівець.

Окрім індивідуальних терапій, є ще й сімейні.

– Майже у кожної пари накопичуються страх, образи, почуття провини, проблеми з сексуальним життям, питання побуту, грошей, розподілу обов’язків у парі. І, звичайно, незрозуміло, як у цьому всьому зберегти пристрасть, збудження і повагу. Після сімейної психотерапії пара здатна вибудувати безпеку у стосунках, вийти на новий рівень у контакті та емоціях, а також ближче познайомитися з цінностями та ідеалами один одного, – додає Олена Щербань.

Існують і групові терапії.

– У самій групі ми поводимося так само, як поводилися б із друзями, колегами, знайомими. У групі можна спостерігати свої звичні моделі поведінки, за допомогою яких ми вибудовуємо стосунки з іншими людьми. У безпечному просторі групи, за участю керівників, є можливість говорити про себе, свої почуття, внутрішній світ, про своє ставлення один до одного і про стосунки. Людині потрібна людина, – коментує фахівець.

Кому потрібен психолог

Психотерапія – це процес, який допомагає відновити чутливість до свого життя. Вона допомагає помітити більше, ніж ви помічали до цього.

За словами психолога, вона також важлива для людей, у яких є в анамнезі будь-які залежності – емоційні, алко- та наркозалежність, харчова (РПП), сексуальна.

А ще існує психотерапія для компаній, де психотерапевти надають послуги з організаційного консультування і коучингу для організацій, щоб робота у колективі була комфортною для кожного співробітника.