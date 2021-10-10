Часть людей ошибочно считают, что к психологу ходят лишь нездоровые люди, которым нужна помощь. Они не видят в нем специалиста, который может просто помочь разобраться с тяжелой жизненной ситуацией. Другие же, наоборот, при любой неопределенной ситуации обращаются за помощью.

Семейный психолог, психотерапевт, сексолог Елена Щербань рассказала, с какими проблемами к ней обращаются клиенты, а также объяснила, как она и ее коллеги помогают людям.

— Психотерапия предназначена для тех людей, которые хотят быть счастливыми. Строить удовлетворяющие их отношения с близкими, друзьями, коллегами. Она помогает людям разобраться с разными жизненными ситуациями, которые оставили отпечаток и влияют на качество их жизни, — говорит Елена Щербань.

Какие проблемы тревожат людей

По словам Елены Щербань, к ней чаще всего обращаются люди с проблемами в отношениях с партнером — такими как конфликты, кризисы, измены, развод.

Также есть клиенты, страдающие от детских травм, напряженных отношений с родителями. Есть и те, кто просто ищет свое место в жизни, пытается раскрыть свои способности.

Как помогают психологи

Задача психолога — помочь человеку найти выход из сложной жизненной ситуации.

— Во время психотерапии мы знакомимся с тем, как справляемся с привычными нам ситуациями, и видим, как это возможно изменить. Мы развиваем осознанность и прорабатываем то, как устанавливать эффективные отношения с другими людьми, — объясняет специалист.

Помимо индивидуальных терапий, есть еще и семейные.

— Практически у каждой пары накапливаются страх, обиды, чувство вины, проблемы с сексуальной жизнью, вопросы быта, денег, распределения обязанностей в паре. И, конечно, непонятно, как в этом всем сохранить страсть, возбуждение и уважение. После семейной психотерапии пара способна выстроить безопасность в отношениях, выйти на новый уровень в контакте и эмоциях, а также ближе познакомиться с ценностями и идеалами друг друга, — добавляет Елена Щербань.

Существуют и групповые терапии.

— В самой группе мы ведем себя так же, как вели бы себя с друзьями, коллегами, знакомыми. В группе возможно наблюдать свои привычные модели поведения, с помощью которых мы выстраиваем отношения с другими людьми. В безопасном пространстве группы, при участии ведущих, есть возможность говорить о себе, своих чувствах, внутреннем мире, о своем отношении друг к другу и об отношениях в целом. Человеку нужен человек, — комментирует специалист.

Кому нужен психолог

Психотерапия — это процесс, который помогает восстановить чувствительность к своей жизни. Она помогает заметить больше, чем вы замечали до этого.

По словам психолога, она важна и для людей, у которых есть в анамнезе какие-либо зависимости — эмоциональные, алко- и наркозависимость, пищевая (РПП), сексуальная.

Еще существует психотерапия для компаний, где психотерапевты предоставляют услуги организационного консультирования и коучинга для организаций, чтобы работа в коллективе была комфортной для каждого сотрудника.