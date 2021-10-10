Похід до психолога став нормальним явищем у сучасному світі, оскільки є низка ситуацій, з якими людина не може впоратися самостійно. Іноді треба просто виговоритися, але часто потрібен професійний погляд з боку. Однак в Україні до такої допомоги ставляться не завжди правильно, тому окремі люди можуть приховувати, що потребують консультацій.

У День психічного здоров’я Факти ICTV разом з психологом Анастасією Білозор розібралися, чому деякі люди можуть не афішувати походів до психолога.

Причини:

Страх

– Страх, що тебе не зрозуміють та засуджуватимуть. Для деяких людей психолог досі асоціюється з лікарем, який працює з ненормальними. І люди зазвичай хвилюються, що можуть поширитися плітки, тому намагаються приховати від навколишніх те, що вони працюють із психологом, – пояснює Анастасія Білозор.

Небажання ділитися проблемами

За словами психолога, наші батьки з усіма проблемами працювали самостійно, так би мовити, не виносили сміття з хати. Однак сьогодні ця установка застаріла, біль і образи не обов’язково тримати в собі.

Питання грошей

Деякі люди можуть не звертатися до фахівця через фінансове питання. Вони можуть вважати, що платити за розмови – безглузда витрата грошей.

Психолог – це секта

На жаль, у деяких людей закріпився такий стереотип. Спеціаліст пояснила, з чим це може бути пов’язано.

– За певний відрізок часу людина, яка звернулася до психолога, може значно змінитися. Завжди легше пояснити зміни потраплянням до секти. Інакше що можна ще подумати, коли людина раптом припинила топити проблеми в алкоголі, відтепер надає перевагу камерним виставам, а не гучним барам, а плітки і обговорення колег більше не цікавлять, – каже Анастасія Білозор.

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Як зазначає фахівець, саме час позбуватися хибних установок та стереотипів, і якщо потрібно, звертатися до психолога. Це допоможе розібратися з неврозами на ранніх стадіях, а не доводити справу до ситуації, коли дійсно потрібні будуть не звичайні розмови, а препарати і госпіталізація.