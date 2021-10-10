Поход к психологу стал нормальным явлением в современном мире, поскольку есть ряд ситуаций, с которыми человек не может справиться самостоятельно. Иногда необходимо просто выговориться, но часто нужен профессиональный взгляд со стороны. Однако в Украине к подобной помощи относятся не всегда правильно, поэтому отдельные люди могут скрывать, что нуждаются в консультациях.

В День психического здоровья Факты ICTV вместе с психологом Анастасией Билозор разобрались, почему некоторые люди могут не афишировать походы к психологу.

Причины:

Страх

— Страх быть непонятым и осужденным. Для некоторых людей психолог до сих пор ассоциируется с врачом, который работает с ненормальными. И люди обычно переживают, что могут поползти сплетни, поэтому стараются скрыть от окружающих то, что они работают с психологом, — объясняет Анастасия Билозор.

Нежелание делиться проблемами

По словам психолога, наши родители со всеми проблемами справлялись сами, так сказать, не выносили сор из дому. Однако сегодня эта установка устарела, боль и обиды не обязательно держать в себе.

Вопрос денег

Некоторые люди могут не обращаться к специалисту из-за финансового вопроса. Они могут считать, что платить за разговоры — бессмысленная трата денег.

Психолог — это секта

К сожалению, у некоторых людей закрепился подобный стереотип. Специалист объяснила, с чем это может быть связано.

— За определенный отрезок времени человек, который обратился к психологу, может сильно измениться. Всегда легче сопоставить изменения с попаданием в секту. Иначе как еще объяснить, что человек вдруг перестал топить проблемы в алкоголе, отныне предпочитает камерные выставки, а не громкие бары, а сплетни и обсуждения коллег больше не интересны, — говорит Анастасия Билозор.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Билозор Психолог (@anastasiiabilozor)

Как отмечает специалист, пора избавляться от ложных установок и стереотипов, и если нужно, обращаться к психологу. Это поможет разобраться с неврозами на ранних стадиях, а не доводить дело до ситуации, когда действительно нужны будут не обычные разговоры, а препараты и госпитализация.