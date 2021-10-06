Боль — способ тела предупредить мозг о травмах и болезнях. Без сильной болевой реакции физическая травма может остаться незамеченной. Однако некоторые люди испытывают хроническую боль, которая длится долго после того, как травма зажила, или не имеет идентифицируемой причины.

К сожалению, лечение хронической боли с помощью безрецептурных и отпускаемых по рецепту лекарств имеет свои собственные риски для здоровья, включая неблагоприятные побочные эффекты и зависимость.

В последнем выпуске журнала Психологическая наука в общественных интересах (PSPI) группа исследователей рассказывает, как психологические вмешательства могут быть частью комплексного плана по лечению хронической боли при одновременном снижении потребности в операциях и применении потенциально опасных лекарств.

— Существует несколько эффективных немедицинских методов лечения хронической боли, — сказала Мэри Дрисколл, исследователь из Йельского университета и первый автор основной статьи этого выпуска. — И психологические методы лечения являются одними из самых сильных из них.

Люди, которых лечат психологи, могут ожидать значительного уменьшения самой боли, а также улучшения физического и эмоционального состояния.

Во многих случаях причины хронической боли неизвестны, и использование традиционных медицинских методов, таких как обезболивающее и хирургическое вмешательство, может практически не принести облегчения или ухудшить состояние.

Психологическое лечение может уменьшить потребность в лекарствах, операциях и других инвазивных методах лечения, которые могут быть дорогостоящими, неэффективными и даже опасными. И исследования показывают, что эффект психологического лечения может сохраняться в течение всей жизни.

— Люди, страдающие от боли, вправе выбирать наиболее подходящее психологическое лечение, — сказала Дрисколл.

Как только они это сделают, поиск психотерапевта, который сможет оказать такую помощь и с которым они смогут установить значимую связь, станет ключевым фактором.

Психологические методы лечения

Исследования показали, что психологические факторы могут играть определенную роль в возникновении, тяжести и продолжительности хронической боли. По этим причинам было показано, что несколько психологических вмешательств эффективны.

В статье Дрисколл и ее коллеги описывают вмешательства, которые были наиболее широко изучены сообществом боли, в том числе: