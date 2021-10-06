Боль — способ тела предупредить мозг о травмах и болезнях. Без сильной болевой реакции физическая травма может остаться незамеченной. Однако некоторые люди испытывают хроническую боль, которая длится долго после того, как травма зажила, или не имеет идентифицируемой причины.
К сожалению, лечение хронической боли с помощью безрецептурных и отпускаемых по рецепту лекарств имеет свои собственные риски для здоровья, включая неблагоприятные побочные эффекты и зависимость.
В последнем выпуске журнала Психологическая наука в общественных интересах (PSPI) группа исследователей рассказывает, как психологические вмешательства могут быть частью комплексного плана по лечению хронической боли при одновременном снижении потребности в операциях и применении потенциально опасных лекарств.
— Существует несколько эффективных немедицинских методов лечения хронической боли, — сказала Мэри Дрисколл, исследователь из Йельского университета и первый автор основной статьи этого выпуска. — И психологические методы лечения являются одними из самых сильных из них.
Люди, которых лечат психологи, могут ожидать значительного уменьшения самой боли, а также улучшения физического и эмоционального состояния.
Во многих случаях причины хронической боли неизвестны, и использование традиционных медицинских методов, таких как обезболивающее и хирургическое вмешательство, может практически не принести облегчения или ухудшить состояние.
Психологическое лечение может уменьшить потребность в лекарствах, операциях и других инвазивных методах лечения, которые могут быть дорогостоящими, неэффективными и даже опасными. И исследования показывают, что эффект психологического лечения может сохраняться в течение всей жизни.
— Люди, страдающие от боли, вправе выбирать наиболее подходящее психологическое лечение, — сказала Дрисколл.
Как только они это сделают, поиск психотерапевта, который сможет оказать такую помощь и с которым они смогут установить значимую связь, станет ключевым фактором.
Психологические методы лечения
Исследования показали, что психологические факторы могут играть определенную роль в возникновении, тяжести и продолжительности хронической боли. По этим причинам было показано, что несколько психологических вмешательств эффективны.
В статье Дрисколл и ее коллеги описывают вмешательства, которые были наиболее широко изучены сообществом боли, в том числе:
- Поддерживающая психотерапия, которая подчеркивает безусловное принятие и эмпатическое понимание.
- Тренировка релаксации или использование дыхания, мышечной релаксации и визуальных образов для противодействия реакции организма на стресс.
- Биологическая обратная связь, которая включает мониторинг физиологических реакций пациентов на стресс и боль (например, учащенное сердцебиение, мышечное напряжение), и обучение их тому, как регулировать эти реакции.
- Гипноз, проводимый квалифицированным клиницистом, который может вызвать изменения в обработке боли, ожиданиях или восприятии, и включает в себя обучение релаксации.
- Когнитивно-поведенческая терапия, в ходе которой пациенты учатся переосмысливать неадаптивные мысли о боли, которые вызывают страдания; изменять бесполезное поведение, такое как изоляция и бездействие; разрабатывать полезные поведенческие стратегии преодоления (например, расслабление).
- Вмешательства, основанные на осознанности, которые помогают отделить физическую боль от эмоциональной за счет повышения осведомленности о теле, дыхании и активности.
- Психологически обоснованная физиотерапия, которая объединяет физиотерапию и когнитивно-поведенческую терапию.