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Психология

Хроническая боль: помочь может и психолог

6 октября 2021, 19:28 Лариса Божко
боль
Источник: Depositphotos

Боль — способ тела предупредить мозг о травмах и болезнях. Без сильной болевой реакции физическая травма может остаться незамеченной. Однако некоторые люди испытывают хроническую боль, которая длится долго после того, как травма зажила, или не имеет идентифицируемой причины.

К сожалению, лечение хронической боли с помощью безрецептурных и отпускаемых по рецепту лекарств имеет свои собственные риски для здоровья, включая неблагоприятные побочные эффекты и зависимость.

В последнем выпуске журнала Психологическая наука в общественных интересах (PSPI) группа исследователей рассказывает, как психологические вмешательства могут быть частью комплексного плана по лечению хронической боли при одновременном снижении потребности в операциях и применении потенциально опасных лекарств.

— Существует несколько эффективных немедицинских методов лечения хронической боли, — сказала Мэри Дрисколл, исследователь из Йельского университета и первый автор основной статьи этого выпуска. — И психологические методы лечения являются одними из самых сильных из них.

Люди, которых лечат психологи, могут ожидать значительного уменьшения самой боли, а также улучшения физического и эмоционального состояния.

Во многих случаях причины хронической боли неизвестны, и использование традиционных медицинских методов, таких как обезболивающее и хирургическое вмешательство, может практически не принести облегчения или ухудшить состояние.

Психологическое лечение может уменьшить потребность в лекарствах, операциях и других инвазивных методах лечения, которые могут быть дорогостоящими, неэффективными и даже опасными. И исследования показывают, что эффект психологического лечения может сохраняться в течение всей жизни.

 — Люди, страдающие от боли, вправе выбирать наиболее подходящее психологическое лечение, — сказала Дрисколл.

Как только они это сделают, поиск психотерапевта, который сможет оказать такую помощь и с которым они смогут установить значимую связь, станет ключевым фактором.

Психологические методы лечения

Исследования показали, что психологические факторы могут играть определенную роль в возникновении, тяжести и продолжительности хронической боли. По этим причинам было показано, что несколько психологических вмешательств эффективны.

В статье Дрисколл и ее коллеги описывают вмешательства, которые были наиболее широко изучены сообществом боли, в том числе:

  • Поддерживающая психотерапия, которая подчеркивает безусловное принятие и эмпатическое понимание.
  • Тренировка релаксации или использование дыхания, мышечной релаксации и визуальных образов для противодействия реакции организма на стресс.
  • Биологическая обратная связь, которая включает мониторинг физиологических реакций пациентов на стресс и боль (например, учащенное сердцебиение, мышечное напряжение), и обучение их тому, как регулировать эти реакции.
  • Гипноз, проводимый квалифицированным клиницистом, который может вызвать изменения в обработке боли, ожиданиях или восприятии, и включает в себя обучение релаксации.
  • Когнитивно-поведенческая терапия, в ходе которой пациенты учатся переосмысливать неадаптивные мысли о боли, которые вызывают страдания; изменять бесполезное поведение, такое как изоляция и бездействие; разрабатывать полезные поведенческие стратегии преодоления (например, расслабление).
  • Вмешательства, основанные на осознанности, которые помогают отделить физическую боль от эмоциональной за счет повышения осведомленности о теле, дыхании и активности.
  • Психологически обоснованная физиотерапия, которая объединяет физиотерапию и когнитивно-поведенческую терапию.

Источник
MedicalXpress
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