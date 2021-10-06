Біль – спосіб тіла попередити мозок про травми і хвороби. Без сильної больової реакції фізична травма може залишитися непоміченою. Однак деякі люди відчувають хронічний біль, який триває довго після того, як травма зажила, або не має ідентифікованої причини.

На жаль, лікування хронічного болю за допомогою безрецептурних ліків і тих, що відпускаються за рецептом, має свої власні ризики для здоров’я, включаючи несприятливі побічні ефекти та залежність.

В останньому випуску журналу Психологічна наука в суспільних інтересах (PSPI) група дослідників розповідає, як психологічні втручання можуть бути частиною комплексного плану з лікування хронічного болю.

– Існує кілька ефективних немедичних методів лікування хронічного болю, – сказала Мері Дрісколл, дослідник з Єльського університету та перший автор основної статті цього випуску. – І психологічні методи лікування є одними з найсильніших з них.

Люди, яких лікують психологи, можуть очікувати значного зменшення самого болю, а також поліпшення фізичного та емоційного стану.

У багатьох випадках причини хронічного болю невідомі, і використання традиційних медичних методів, таких як знеболювальне та хірургічне втручання, може практично не принести полегшення або погіршити стан.

Психологічне лікування може зменшити потребу в ліках, операціях та інших інвазивних методах лікування, які можуть бути дорогими, неефективними і навіть небезпечними. І дослідження показують, що ефект психологічного лікування може зберігатися протягом усього життя.

-Люди, які страждають від болю, вправі вибирати психологічне лікування, що найбільше підходить, – зауважила Дрісколл.

Як тільки вони це зроблять, пошук психотерапевта, що зможе надати таку допомогу і з яким вони зуміють встановити значущий зв’язок, стане ключовим фактором.

Психологічні методи лікування

Дослідження показали, що психологічні фактори можуть відігравати певну роль у виникненні, тяжкості та тривалості хронічного болю. З цих причин було показано, що кілька психологічних втручань ефективні.

У статті Дрісколл та її колеги описують втручання, які були найбільш широко вивчені: