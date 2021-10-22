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Гинеколог назвал самое распространенное заболевание у женщин

22 октября 2021, 16:42 Людмила Грубнік
женщина
Источник: Pixabay

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Виктор Ошовский рассказал, какое самое распространенное заболевание у женщин.

По его словам, это невроз болезненности.

— Самое распространенное заболевание у женщин — невроз болезненности, — отметил Виктор Ошовский.

По его словам, подавляющее количество женщин на самом деле являются здоровыми, но по тем или иным причинам считают, что с их организмом что-то не так.

Женщины более эмоциональными, из-за чего могут острее реагировать на неприятные ситуации. Речь идет и о повышенной тревожности, склонности к депрессии.

Чтобы уберечь свое психическое здоровье, нужно вовремя обратиться к психологу, который поможет разобраться со сложными жизненными ситуациями.

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К такой помощи не стоит относиться предвзято и считать, что в ней нуждаются только больные люди. В современном мире визиты к психологу стали обычным явлением, которые помогают предупредить развитие настоящих проблем со здоровьем, требующих в будущем лечения препаратами и возможной госпитализации.

Источник
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