Какие таблетки пить при молочнице

Молочница (вагинальный кандидоз) — заболевание, знакомое большинству женщин. Некоторые даже не воспринимают его серьезно и занимаются самолечением, покупая по советам знакомых таблетки в аптеках.

О причинах, лечении и почему не стоит самостоятельно пить таблетки от молочницы, Фактам ICTV рассказала врач-гинеколог Светлана Расевич.

Что такое молочница и причины

Молочница — это воспалительное заболевание половых органов женщины, которое провоцирует грибок рода Candida. Оно не является венерическим.

Причин, провоцирующих ее, немало, среди них:

процессы в самом влагалище, например, изменение кислотности и уменьшение количества нормальных бактерий;

прием лекарственных препаратов, способствующих нарушению микрофлоры;

гормональные изменения в организме женщины;

реакция на частую смену половых партнеров;

нарушение работы щитовидной железы;

ношение синтетического белья;

неправильное питание, в частности употребление большого количества сладостей.

— Если это Candida, нередко первичный очаг находится в кишечнике женщины. Именно поэтому говорят, что кандидоз — это иммунологическая драма. Многое зависит от питания. Если человек питается сладостями, он создает хорошую среду для грибковой микрофлоры. Из кишечника грибок переходит на вагину, – объясняет Светлана Расевич.

Симптомы молочницы

Во время заболевания молочницей женщину могут беспокоить следующие симптомы:

зуд, неприятные ощущения в интимной зоне;

жжение, которое усиливается во время полового акта;

белые жидкие или сыровидные выделения, иногда имеющие неприятный запах;

покраснение влагалища;

неприятные ощущения при мочеиспускании.

Кстати, чаще кандидоз поражает именно женщин, однако бывают случаи заболевания и среди мужчин.

Лечение молочницы

Сейчас в аптеках можно купить таблетки от молочницы, но лучше этого не делать, говорит врач. Ведь ее легко можно спутать с другими заболеваниями.

— Женщина может думать, что у нее молочница, и лечиться от этого заболевания. А у нее могут быть гонорея, хламидии, микоплазма гениталиум, трихомонады, — добавляет Светлана Расевич.

Такое лечение не будет эффективным. В то же время другие заболевания будут прогрессировать.

— Желательно обследоваться на инфекции. Врач при осмотре возьмет у вас мазок, что поможет определиться, от чего лечиться, — комментирует гинеколог.

Метод лечения молочницы зависит от стадии и сложности заболевания.

Могут использоваться препараты местного действия — мази, гели, свечи. Они уничтожают грибок, восстанавливают микрофлору вагины и улучшают местный иммунитет.

Также используются таблетки. Чаще их рекомендуют при более сложных формах заболевания. Они могут использоваться самостоятельно или в комплексе со средствами местного действия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СВІТЛАНА РАСЕВИЧ | ГІНЕКОЛОГ (@dr.rasevych)

Таблетки от молочницы

Сейчас на рынке можно найти такие препараты — Пимафуцин, Фуцис, Клотримазол, Нистатин, Дифлюкан.

При легкой форме женщина может выпить таблетку, в случае более сложных форм лечение может длиться неделю или даже 14 дней.

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Диета во время молочницы

Во время кандидоза важно скорректировать питание больной.

— Если обострения случаются редко, эффективен стандартный курс из свечей и таблеток. Однако когда они частые, и это перестает работать, требуются более сложные системные подходы. Начинать нужно с диеты, а именно отказаться от сладкого, — объясняет Светлана Расевич.

В рационе больной должны быть пищевые волокна, чтобы, как щеткой, счищать грибок со стенок кишечника.

Рекомендуется отдавать предпочтение кисломолочным продуктам, свежим овощам, фруктам, кашам.

После того, как защита грибка будет пробита, можно начать принимать системные и поддерживающие препараты.

— Пробиотики обязательны. Потому что они должны занять все освободившиеся места, — добавляет специалист.

Профилактика молочницы

не злоупотреблять приемом лекарства, в частности антибиотиков;

носить комфортное белье;

соблюдать правила личной гигиены;

не увлекаться горячими ваннами;

меньше есть сладкого и выпечки;

соблюдать питьевой режим.

Хороший иммунитет гарантирует достаточное употребление чистой воды, сбалансированное питание, достаточное количество овощей и фруктов, прогулки на свежем воздухе, подводит итог врач.