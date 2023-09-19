Молочница — грибковое заболевание, которое сопровождается неприятными симптомами. И хотя оно неопасно для жизни человека, его лучше не запускать и вовремя лечить.
От кандидоза могут страдать не только женщины, как принято считать, но также мужчины и даже дети. Кроме того, грибок поражает не только половые органы, но и другие слизистые.
Подробнее о заболевании и лечении молочницы Фактам ICTV рассказала врач-гинеколог медицинского центра Сити клиника Светлана Коханенко.
Что такое молочница
Молочница - это заболевание, которое вызывают грибы рода кандида.
Оно появляется в связи с нарушением микрофлоры кишечника и слизистых оболочек.
По своей сути заболевание не опасно для жизни человека, но имеет неприятные симптомы.
Также оно может вызывать осложнения.
Что вызывает кандидоз
Молочница появляется из-за нарушения микрофлоры половых органов или слизистых. Это связано с понижением общего иммунитета, проблемами кишечника, приемом антибиотиков.
Иногда может быть спровоцировано несоблюдением личной гигиены.
При этом заразиться молочницей нельзя, говорит доктор Светлана Коханенко. Это заболевание не передается половым путем.
Симптомы молочницы
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- Зуд.
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- Жжение.
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- Белые творожистые выделения.
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- Отек.
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- Неприятный запах.
Кандидоз у женщин
Чаще всего молочницей болеют женщины. Она проявляется в виде творожистых выделений из влагалища и может сопровождаться неприятным запахом, зудом, жжением.
Иногда женщины путают молочницу с другими заболеваниями, комментирует гинеколог Светлана Коханенко. Поэтому после появления симптомов не нужно заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу.
Также кандидоз нельзя запускать. Следствием кандидозного вагинита может стать уретрит, цистит, объясняет специалист.
Иногда сама молочница протекает агрессивно, из-за чего во влагалище могут появляться ранки.
Молочница у мужчин
Мужчины также могут болеть молочницей. У них наблюдается зуд, жжение в области наружных половых органов, а также появляется белесый налет.
Заболевание также нельзя запускать. При первых же симптомах нужно обратиться за консультацией к специалисту.
Кандидоз у детей
Молочницей могут страдать и дети, начиная с рождения. Таким образом их организм может реагировать на прием препаратов, проблемы с кишечником.
При этом у детей кандидоз чаще всего поражает полость рта, где образовывается белый налет, рассказывает Светлана Коханенко.
В случае появления симптомов ребенка также нужно показать педиатру.
Может ли кандидоз появиться на нервной почве
Это миф. Стрессы не вызывают молочницу.
Профилактика молочницы
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- Отказ от ежедневных прокладок - они ведут к нарушению микрофлоры влагалища.
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- Полноценное питание - не стоит злоупотреблять сладким.
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- Во время приема антибиотиков нужно подстраховываться пробиотиками, чтобы не провоцировать проблемы с кишечником.
Лечение кандидоза
При первом заболевании молочницей нужно обратиться к специалисту, который подтвердит диагноз.
Это очень важно, отмечает Светлана Коханенко, поскольку кандидоз легко перепутать с другой болезнью.
После подтверждения диагноза врач назначит лечение - свечи или таблетки.
При повторном появлении аналогичных симптомов женщина может самостоятельно купить одноразовую свечку или принять препарат, но лучше не заниматься самолечением, подводит итог гинеколог.