Кандидоз у женщин

Чаще всего молочницей болеют женщины. Она проявляется в виде творожистых выделений из влагалища и может сопровождаться неприятным запахом, зудом, жжением.

Иногда женщины путают молочницу с другими заболеваниями, комментирует гинеколог Светлана Коханенко. Поэтому после появления симптомов не нужно заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу.

Также кандидоз нельзя запускать. Следствием кандидозного вагинита может стать уретрит, цистит, объясняет специалист.

Иногда сама молочница протекает агрессивно, из-за чего во влагалище могут появляться ранки.