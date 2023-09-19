Кандидоз у жінок

Найчастіше на молочницю хворіють жінки. Вона проявляється у вигляді сирнистих виділень з піхви і може супроводжуватися неприємним запахом, свербінням, печінням.

Іноді жінки плутають молочницю з іншими захворюваннями, коментує гінеколог Світлана Коханенко. Тому після появи симптомів не потрібно займатися самолікуванням, а краще звернутися до лікаря.

Також кандидоз не можна запускати. Наслідком кандидозного вагініту може стати уретрит, цистит, пояснює фахівець.

Іноді сама молочниця має агресивний перебіг, через що у піхві можуть з'являтися ранки.