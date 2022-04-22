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Самый частый симптом ОРВИ: как сбить температуру с помощью жаропонижающих и без них

22 апреля 2022, 17:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Мария Тимченко семейный врач
медогляд
Источник: Depositphotos

Как правильно сбивать температуру при помощи жаропонижающих препаратов, а также в случае, если таких средств нет под рукой.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала наш эксперт, врач-терапевт Мария Тимченко.

— Большие скопления людей, отсутствие средств защиты (маски, респираторы) и несоблюдение санитарных норм (мытье рук, использование антисептиков) — причины быстрого распространения инфекций по дыхательным путям и кишечному тракту, — пишет медик.

По ее словам, ко все перечисленных факторам риска добавляется еще и переохлаждение в связи с холодной погодой, отсутствие нормального сна и страшный стресс из-за войны в Украине.

Самый частый симптом любой ОРВИ — повышение температуры тела, отмечает терапевт. И дает несколько актуальных советов, как правильно поступать в таком случае.

Когда мы сбиваем температуру:

  • когда она выше 38,5 градусов;
  • когда любая температура сопровождается выраженной головной болью, болью в теле.
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Препараты для снижения температуры:

  • Парацетамол (Панадол, Фармацитрон, Фервекс) 500 мг, по 1 таблетке с интервалом 4-6 часов (максимум 6 таблеток в сутки);
  • Ибупрофен (Нурофен, Имет) 200 мг, по 1 таблетке/капсуле с интервалом 6 часов (максимум 6 таблеток в сутки);
  • Нимесил (Аффида форте, Нимид) 100 мг, по 1 таблетке/пакетику с интервалом 8 часов (максимум 3 пак в сутки).

Если вы приняли жаропонижающий препарат и температура уменьшилась на один градус, например, с 39 градусов до 38, значит организм дал реакцию и в ближайшие пару часов не стоит температуру ни измерять, ни сбивать.

Если температура не снизилась или повысилась через час-два после приема препарата, смените его на другую группу. Если был Парацетамол, замените на Нурофен.

Когда под рукой нет жаропонижающего

В тех случаях, когда препараты на вес золота или их просто нет, обязательно:

  • много пить. Простую воду из-под крана, из колодца. Через “не хочу”;
  • принять теплый душ (30-35 градусов) или обтереть тело теплой водой;
  • регулярно проветривать помещение.

Источник: Мария Тимченко

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