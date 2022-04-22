Як правильно збивати температуру за допомогою жарознижуючих препаратів, а також в разі, якщо таких засобів немає під рукою.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла наш експерт, лікар-терапевт Марія Тимченко.

– Великі скупчення людей, відсутність засобів захисту (маски, респіратори) і недотримання санітарних норм (миття рук, використання антисептиків) – причини швидкого поширення інфекцій по дихальних шляхах і кишковому тракту, – пише медик.

За її словами, до всіх перерахованих факторів ризику додається ще й переохолодження у зв’язку з холодною погодою, відсутність нормального сну і страшний стрес через війну в Україні.

Найчастіший симптом будь-якої ГРВІ – підвищення температури тіла, зазначає терапевт. І дає кілька актуальних порад, як правильно чинити в такому випадку.

Коли ми збиваємо температуру:

коли вона вище 38,5 градусів;

коли будь-яка температура супроводжується вираженим головним болем, болем в тілі.

Препарати для зниження температури:

Парацетамол (Панадол, Фармацитрон, Фервекс) 500 мг, по 1 таблетці з інтервалом 4-6 годин (максимум 6 таблеток на добу);

(Панадол, Фармацитрон, Фервекс) 500 мг, по 1 таблетці з інтервалом 4-6 годин (максимум 6 таблеток на добу); Ібупрофен (Нурофен, Імет) 200 мг, по 1 таблетці / капсулі з інтервалом 6 годин (максимум 6 таблеток на добу);

(Нурофен, Імет) 200 мг, по 1 таблетці / капсулі з інтервалом 6 годин (максимум 6 таблеток на добу); Нимесил (Аффида форте, Нимид) 100 мг, по 1 таблетці/пакетику з інтервалом 8 годин (максимум 3 пак на добу).

Якщо ви прийняли жарознижуючий препарат і температура зменшилася на один градус, наприклад, з 39 градусів до 38, значить організм дав реакцію і в найближчі пару годин не варто температуру ні вимірювати, ні збивати.

Якщо температура не знизилася або підвищилася через годину-дві після прийому препарату, змініть його на іншу групу. Якщо був Парацетамол, замініть на Нурофен.

Коли під рукою немає жарознижуючого

У тих випадках, коли препарати на вагу золота або їх просто немає, обов’язково:

багато пити . Просту воду з-під крана, з колодязя. Через “не хочу”;

. Просту воду з-під крана, з колодязя. Через “не хочу”; прийняти теплий душ (30-35 градусів) або обтерти тіло теплою водою;

(30-35 градусів) або обтерти тіло теплою водою; регулярно провітрювати приміщення.

Джерело: Марія Тимченко