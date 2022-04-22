Як правильно збивати температуру за допомогою жарознижуючих препаратів, а також в разі, якщо таких засобів немає під рукою.
Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла наш експерт, лікар-терапевт Марія Тимченко.
– Великі скупчення людей, відсутність засобів захисту (маски, респіратори) і недотримання санітарних норм (миття рук, використання антисептиків) – причини швидкого поширення інфекцій по дихальних шляхах і кишковому тракту, – пише медик.
За її словами, до всіх перерахованих факторів ризику додається ще й переохолодження у зв’язку з холодною погодою, відсутність нормального сну і страшний стрес через війну в Україні.
Найчастіший симптом будь-якої ГРВІ – підвищення температури тіла, зазначає терапевт. І дає кілька актуальних порад, як правильно чинити в такому випадку.
Коли ми збиваємо температуру:
- коли вона вище 38,5 градусів;
- коли будь-яка температура супроводжується вираженим головним болем, болем в тілі.
Препарати для зниження температури:
- Парацетамол (Панадол, Фармацитрон, Фервекс) 500 мг, по 1 таблетці з інтервалом 4-6 годин (максимум 6 таблеток на добу);
- Ібупрофен (Нурофен, Імет) 200 мг, по 1 таблетці / капсулі з інтервалом 6 годин (максимум 6 таблеток на добу);
- Нимесил (Аффида форте, Нимид) 100 мг, по 1 таблетці/пакетику з інтервалом 8 годин (максимум 3 пак на добу).
Якщо ви прийняли жарознижуючий препарат і температура зменшилася на один градус, наприклад, з 39 градусів до 38, значить організм дав реакцію і в найближчі пару годин не варто температуру ні вимірювати, ні збивати.
Якщо температура не знизилася або підвищилася через годину-дві після прийому препарату, змініть його на іншу групу. Якщо був Парацетамол, замініть на Нурофен.
Коли під рукою немає жарознижуючого
У тих випадках, коли препарати на вагу золота або їх просто немає, обов’язково:
- багато пити. Просту воду з-під крана, з колодязя. Через “не хочу”;
- прийняти теплий душ (30-35 градусів) або обтерти тіло теплою водою;
- регулярно провітрювати приміщення.
Джерело: Марія Тимченко