Ротовая полость — это не только зубы. Это и мягкие ткани, которые окружают зуб и удерживают его в кости. Это также и язык, которому нужен ежедневный уход.

Гигиена, в которую входит очищение языка и линии десен, не может считаться полноценной и может влиять на появление многих тяжелых заболеваний ротовой полости, потерю зубов и болезни других органов и систем. Врач-стоматолог Алексей Беда рассказал Фактам ICTV, зачем чистить язык.

Зачем чистить язык

Налет на языке далеко не всегда вызван хроническими заболеваниями (болезни пищеварительной системы, печени, рефлюксная болезнь, воспаление полости носа, грибковые инфекции).

У здоровых людей налет появляется по причине застревания пищи между языковыми сосочками. Во время контакта со слюной и частицами эпителия они и образуют налет.

Обычно люди считают налет на языке особенностью своего организма, но на самом деле он легко и быстро удаляется. Если же налет не чистить, он будет распространяться на другие участки, постепенно покрывая весь язык и переходя на зубы и десна, тем самым повышая риски возникновения стоматологических заболеваний.

Налет на языке не является патологией, если он:

равномерный, имеет бледный белый или желтоватый цвет;

имеет тонкий слой, сквозь который видны сосочки языка;

легко удаляется зубной щеткой.

Обратить внимание нужно, если на языке есть плотная консистенция налета, нездоровый желтый, серый или коричневый цвет, горький или кислый привкус во рту, налет плохо поддается очистке. Это признаки патологии.

Чистить язык необходимо по многим причинам:

Чтобы уберечь зубы от кариеса. Налет на языке является прекрасным плацдармом для жизнедеятельности бактерий. Даже если мы добросовестно чистим зубы, но при этом игнорируем гигиену языка, бактерии, которые живут на языке, все равно могут влиять на образование налета на зубах и деснах, а микроорганизмы, которые он содержит — на разрушение эмали и развитие кариеса.

Это помогает избежать воспаления десен и серьезных заболеваний пародонта.

Таким образом мы повышаем чувствительность вкусовых рецепторов.

Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, вызванного налетом на языке.

Чистить язык нужно специальным инструментом — скребком для языка. Не используйте для этих целей обычные зубные щетки с насадкой для чистки языка — они не могут качественно убрать налет, а к тому же микробная микрофлора на поверхности зубов и на поверхности языка отличается.

Скребки бывают:

пластиковые;

металлические;

V-образные, в форме ложки или со специальной ручкой;

в виде насадки для ирригатора.

Как правильно чистить язык

Язык необходимо чистить два раза в день — после того, как очистили зубы и линию десен. Дополнительно можно использовать специальные очищающие гели, которые не содержат ментол, абразивные частицы и другие вещества, раздражающие слизистую.

Скребком необходимо провести пять раз, а после каждого движения ополаскивать его водой. Очищается скребок для языка после каждого использования, а менять его нужно раз в пол года — после профессиональной гигиены ротовой полости в стоматологическом кабинете.