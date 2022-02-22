Ротова порожнина — це не лише зуби. Це і м’які тканини, які оточують зуб та утримують його в кістці. Це також і язик, якому потрібен щоденний догляд.

Гігієна, у яку входить очищення язика та лінії ясен, не може вважатися повноцінною та може впливати на появу багатьох важких захворювань ротової порожнини, втрату зубів та хвороби інших органів і систем. Лікар-стоматолог Олексій Біда розповів Фактам ICTV, навіщо чистити язик.

Навіщо чистити язик

Наліт на язику далеко не завжди викликаний хронічними захворюваннями (хвороби травної системи, печінки, рефлюксна хвороба, запалення порожнини носа, грибкові інфекції).

У здорових людей наліт з’являється унаслідок застрягання їжі між язиковими сосочками. Під час контакту зі слиною та частинками епітелію вони й утворюють наліт.

Зазвичай люди вважають наліт на язику особливістю свого організму, але насправді він легко та швидко видаляється. Якщо ж наліт не чистити, він буде поширюватися на інші ділянки, поступово вкриваючи весь язик та переходячи на зуби та ясна, тим самим підвищуючи ризики виникнення стоматологічних захворювань.

Наліт на язику не є патологією, якщо він:

рівномірний, має блідий білий або жовтуватий колір;

має тонкий шар, крізь який видно сосочки язика;

легко видаляється зубною щіткою.

Звернути увагу потрібно, якщо на язику є щільна консистенція нальоту, нездоровий жовтий, сірий чи коричневий колір, гіркий чи кислий присмак у роті, наліт, що погано піддається очищенню. Це ознаки патології.

Чистити язик необхідно з багатьох причин:

Щоб уберегти зуби від карієсу. Наліт на язику є прекрасним плацдармом для життєдіяльності бактерій. Навіть якщо ми сумлінно чистимо зуби, але при цьому ігноруємо гігієну язика, бактерії, які живуть на язику, все одно можуть впливати на утворення нальоту на зубах і яснах, а мікроорганізми, які він містить — на руйнування емалі та розвиток карієсу.

Це допомагає уникнути запалення ясен та серйозних захворювань пародонту.

Таким чином ми підвищуємо чутливість смакових рецепторів.

Щоб позбутися неприємного запаху з рота, викликаного нальотом на язику.

Чистити язик потрібно спеціальним інструментом — скребком для язика. Не використовуйте для цих потреб звичайні зубні щітки з насадкою для чищення язика — вони не можуть якісно прибрати наліт, а до того ж мікробна мікрофлора на поверхні зубів і на поверхні язика відрізняється.

Скребки бувають:

пластикові;

металеві;

V-подібні, у формі ложки або зі спеціальною ручкою;

у вигляді насадки для іригатора.

Як правильно чистити язик

Язик необхідно чистити двічі на день — після того, як очистили зуби та лінію ясен. Додатково можна використовувати спеціальні очищуючі гелі, які не містять ментол, абразивні частинки та інші речовини, що подразнюють слизову.

Скребком необхідно провести п’ять разів, а після кожного руху ополіскувати його водою. Очищується скребок для язика після кожного використання, а замінювати його потрібно раз на пів року — після професійної гігієни ротової порожнини в стоматологічному кабінеті.