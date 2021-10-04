Все люди в течение жизни испытывают боль в спине разного характера. По статистике, боль в спине является второй причиной обращения за медицинской помощью после простуды.

Об этом сообщила врач-невролог Анастасия Гончар в социальных сетях.

— Поскольку в 90% случаев боль пройдет самостоятельно через 6-8 недель, независимо от назначенного лечения, источник боли для врача во время первичного обращения кажется не таким важным, поэтому могут звучать разные диагнозы, — отметила специалист.

85% боли в пояснице имеет неспецифическую этиологию, или не связанную с серьезными заболеваниями. По словам врача, анатомически в спине может болеть все что угодно: мышцы, фасции, связки, суставы, позвонки, межпозвонковые диски. Поэтому симптомы и лечение неспецифические и зависят от синдрома.

Считается, что эта неспецифическая боль связана с:

нарушением осанки (искривление позвоночника);

слабостью мышц позвоночника, они не натренированы;

перерастяжением и перегрузкой мышц, связок и структур позвоночника через подъем тяжестей;

неправильной нагрузкой;

постоянным сиденьем и недостаточностью физической активности;

избыточной массой тела, перегружающей позвоночник;

жжением, которое ускоряет процессы дегенерации суставов и хрящей;

недостаточным употреблением воды.

Гончар утверждает, что МРТ не может определить точную причину боли в спине. Поэтому если она начала болеть, это не значит, что сразу нужно идти и обследоваться следующим образом. Использование нейровизуализации во время неспецифической боли не только не помогает найти причину, а еще и вредит.

Для того чтобы спина не болела, необходимо заниматься физкультурой (гимнастика, плавание, йога и прочее), чтобы укрепить мышцы. Также не стоит забывать об осанке. За ней необходимо следить во время сидения и хождения.

Источник: Анастасия Гончар