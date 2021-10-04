Усі люди впродовж життя відчувають біль у спині різного характеру. За статистикою, біль у спині є другою причиною звернення за медичною допомогою після застуди.

Про це повідомила лікар-невролог Анастасія Гончар у соціальних мережах.

– Оскільки в 90% випадків біль пройде самостійно за 6-8 тижнів, незалежно від призначеного лікування, джерело болю для лікаря під час первинного звернення видається не таким важливим, тому можуть звучати різні діагнози, – зазначила спеціаліст.

85% болю у попереку має неспецифічну етіологію, або не пов’язану із серйозними захворюваннями. За словами лікаря, анатомічно у спині може боліти все, що завгодно: м’язи, фасції, звязки, суглоби, хребці, міжхребцеві диски. Тому симптоми та лікування неспецифічні та залежать від синдрому.

Вважається, що цей неспецифічний біль пов’язаний із:

порушенням осанки (викривлення хребта);

слабкістю м’язів хребта, їх нетренованістю;

перерозтягненням та перевантаженням м’язів, зв’язок та структур хребта через підйом важких предметів;

неправильним навантаженням;

постійним сидінням та недостатністю фізичної активності;

надмірною масою тіла, що перевантажує хребет;

палінням, яке прискорює процеси дегенерації суглобів та хрящів;

недостатнім вживанням води.

Гончар стверджує, що МРТ не може визначити точну причину болю у спині. Тому якщо вона почала боліти, це не означає, що одразу потрібно йти й обстежуватися у такий спосіб. Використання нейровізуалізації під час неспецифічного болю не тільки не допомагає знайти причину, а ще й шкодить.

Для того, щоб спина не боліла, необхідно займатися фізкультурою (гімнастика, плавання, йога та інше), щоб зміцнити м’язи. Також не варто забувати про поставу. За нею необхідно слідкувати під час сидіння та ходіння.

Джерело: Анастасія Гончар