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Діагностика болю у спині: МРТ робити не завжди потрібно

9 Вересня, 08:35 Лариса Божко
спина массаж

Практично кожен із нас хоча б раз у житті відчував біль у спині. Статистика свідчить, що саме проблеми зі спиною – на другому місці серед причин, що змушують звернутися до лікаря.

Біль у спині може виникати як у м’язах, так і у хребті. Він може бути гострим і ниючим, віддавати у кінцівки або ж у шию чи плечі. Біль у спині не завжди свідчить про серйозні проблеми або захворювання.

Найчастіші причини виникнення болю у спині:

  • Підіймання тягарів.
  • Тривале перебування у статичній позі, малорухливий спосіб життя. За зниження кровообігу у м’язах спини виникає спазм.
  • Вплив низької температури або перепад температур.
  • Порушення постави. Якщо хребетний стовп має неправильну форму, навантаження розподіляються нерівномірно, і деякі м’язи перевантажуються.

 – Щоб розібратися з болем та позбутися його, варто звернутися до фахівця, – радить лікар-невролог Лідія Мельник. – Лікар огляне вас, обстежить, розпитає, вислухає скарги та проаналізує отриману інформацію. Часто цього буває достатньо для діагностики.

Утім, якщо у фахівця виникне необхідність отримати більш детальні або специфічні дані, то він призначить додаткові інструментальні дослідження: це МРТ, КТ, функціональний рентген тощо.

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На яке обстеження вас направити, вирішить лікар. Вид необхідного дослідження визначається індивідуально.

Самостійно робити обстеження без призначення небажано, оскільки вони можуть бути неінформативними саме у вашому випадку.

 – Лікування спини часто починається зі зняття гострих симптомів за допомогою блокади, – пояснює невролог. – Ін’єкційно вводять знеболювальне. У подальшому призначається комплексне лікування.

Саме комплексний підхід дає змогу найефективніше позбавити вас проблем зі спиною.

Дехто думає, що біль у спині – це сигнал для того, щоб його лікувати руками, і відразу шукають мануального терапевта. Однак слід розуміти, що не завжди і не з усіма проблемами варто звертатися до мануального терапевта. Деякі процедури можуть погіршити стан пацієнта.

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