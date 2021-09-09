Практично кожен із нас хоча б раз у житті відчував біль у спині. Статистика свідчить, що саме проблеми зі спиною – на другому місці серед причин, що змушують звернутися до лікаря.

Біль у спині може виникати як у м’язах, так і у хребті. Він може бути гострим і ниючим, віддавати у кінцівки або ж у шию чи плечі. Біль у спині не завжди свідчить про серйозні проблеми або захворювання.

Найчастіші причини виникнення болю у спині:

Підіймання тягарів.

Тривале перебування у статичній позі, малорухливий спосіб життя. За зниження кровообігу у м’язах спини виникає спазм.

Вплив низької температури або перепад температур.

Порушення постави. Якщо хребетний стовп має неправильну форму, навантаження розподіляються нерівномірно, і деякі м’язи перевантажуються.

– Щоб розібратися з болем та позбутися його, варто звернутися до фахівця, – радить лікар-невролог Лідія Мельник. – Лікар огляне вас, обстежить, розпитає, вислухає скарги та проаналізує отриману інформацію. Часто цього буває достатньо для діагностики.

Утім, якщо у фахівця виникне необхідність отримати більш детальні або специфічні дані, то він призначить додаткові інструментальні дослідження: це МРТ, КТ, функціональний рентген тощо.

На яке обстеження вас направити, вирішить лікар. Вид необхідного дослідження визначається індивідуально.

Самостійно робити обстеження без призначення небажано, оскільки вони можуть бути неінформативними саме у вашому випадку.

– Лікування спини часто починається зі зняття гострих симптомів за допомогою блокади, – пояснює невролог. – Ін’єкційно вводять знеболювальне. У подальшому призначається комплексне лікування.

Саме комплексний підхід дає змогу найефективніше позбавити вас проблем зі спиною.

Дехто думає, що біль у спині – це сигнал для того, щоб його лікувати руками, і відразу шукають мануального терапевта. Однак слід розуміти, що не завжди і не з усіма проблемами варто звертатися до мануального терапевта. Деякі процедури можуть погіршити стан пацієнта.