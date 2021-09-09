Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал боли в спине. Статистика свидетельствует, что именно проблемы со спиной — на втором месте среди причин, заставляющих обратиться к врачу.

Боль в спине может возникать как в мышцах, так и в позвоночнике. Она может быть острой и ноющей, отдавать в конечности или в шею, в плечи. Боли в спине не всегда свидетельствуют о серьезных проблемах или заболевании.

Наиболее частые причины возникновения болей в спине:

Подъем грузов.

Длительное пребывание в статической позе, малоподвижный образ жизни. При снижении кровообращения в мышцах спины возникает спазм.

Влияние низкой температуры или перепад температур.

Нарушение осанки. Если позвоночный столб имеет неправильную форму, нагрузки распределяются неравномерно, и некоторые мышцы перегружаются.

— Чтобы разобраться с болью и избавиться от нее, следует обратиться к специалисту, — советует врач-невролог Лидия Мельник. — Врач осмотрит вас, обследует, расспросит, выслушает жалобы и проанализирует полученную информацию. Часто этого бывает достаточно для диагностики.

Если же у специалиста возникнет необходимость получить более подробные или специфические данные, то он назначит дополнительные инструментальные исследования: это МРТ, КТ, функциональный рентген и тому подобное.

На какое обследование вас направить, решит врач. Вид необходимого исследования определяется индивидуально.

Самостоятельно делать обследования без назначения нежелательно, поскольку они могут быть неинформативными именно в вашем случае.

— Лечение спины часто начинается со снятия острых симптомов с помощью блокады, — объясняет невролог. — Инъекционно вводят обезболивающее. В дальнейшем назначается комплексное лечение.

Именно комплексный подход позволяет эффективно избавить вас от проблем со спиной.

Некоторые люди думают, что боли в спине — это сигнал для того, чтобы их полечить руками, и сразу ищут мануального терапевта. Однако следует понимать, что не всегда и не со всеми проблемами можно обращаться к мануальному терапевту. Некоторые процедуры могут ухудшить состояние пациента.