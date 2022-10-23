Вполне возможно, вы слышали о том, что лекарства нельзя запивать грейпфрутовым соком. А вот почему это так и что происходит, подробно рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

Одно интересное открытие в области фармакологии было сделано благодаря наблюдательности и цепочке событий, связанных с приемом медикаментов.

Канадский фармацевт Дэвид Бэйли проводил ряд экспериментов, изучая воздействие алкоголя на эффективность препаратов для лечения гипертонии.

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Во время эксперимента он давал его участникам алкоголь. Но никто не должен был почувствовать, что пьет алкоголь, поэтому Бэйли решил смешать его с соком грейпфрута.

Выяснилось следующее. Оказалось, что алкоголь почти никак не влиял на эффективность препаратов для снижения артериального давления, но при употреблении сок грейпфрута, концентрация препарата в крови увеличилась в пять раз.

Исследователь понял, что если после препарата от высокого давления съесть грейпфрут, то давление быстро снижается до минимальных показателей. И он решил выяснить, почему это происходит.

Дело в том, что в организме есть вещество цитохром, который участвует в расщеплении (метаболизме) около 50% всех лекарств. И оказалось, что вещества, содержащиеся в грейпфруте и в его соке, тормозят действие цитохрома. То есть, он не может нормально расщеплять лекарства.

Вследствие этого концентрация препарата повышается и возникает опасная для жизни передозировка.

— Поэтому хочу вас предупредить, если вы принимаете какие-либо препараты на постоянной основе, особенно антиаритмические, гипотензивные, то нужно быть осторожным с употреблением грейпфрута, — предостерег Комаровский.

Доктор добавил, что когда вы начинаете принимать какой-либо серьезный препарат, то нужно посоветоваться с врачом или внимательно прочитать инструкцию, можно ли его сочетать с грейпфрутом.

— Хочу обратить внимание на статины. Их принимают, чтобы регулировать жировой обмен, — продолжил рассказа доктор. — Так вот, есть группа статинов, которые реагируют на грейпфрут, а есть такие, что не реагируют.

На грейпрфрут реагируют также медикаменты для лечения эректильной дисфункции, воспалительных процессов в кишечнике, многие антибиотики.

— Причем, учтите, что не стоит есть грейпфрут за четыре часа до приема лекарств, а после приема фрукт сдерживает работу цитохрома в течение 72 часов, — сообщил Комаровский. — Категорически не стоит запивать лекарство соком грейпфрута.

Внимание! В инструкциях к новым препаратам обязательно написано, сочетается ли их прием с грейпфрутом. Но в инструкциях к старым препаратам это может не быть.

Еще один нюанс: есть лекарства, которые также как и грейпфрут тормозят действие цитохрома. Поэтому, если в аннотации есть перечень таких препаратов, значит, грейпфрут исключается из употребления на время лечения.

Источник: Евгений Комаровский