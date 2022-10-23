Цілком можливо, ви чули про те, що ліки не можна запивати грейпфрутовим соком. А ось чому це так і що відбувається, докладно розповів лікар-педіатр Євген Комаровський.

Одне цікаве відкриття в галузі фармакології було зроблено завдяки спостережливості та ланцюжку подій, пов’язаних із прийомом медикаментів.

Канадський фармацевт Девід Бейлі проводив низку експериментів, вивчаючи вплив алкоголю на ефективність препаратів для лікування гіпертонії.

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Під час експерименту він мав давати його учасникам алкоголь. Але ніхто не повинен був відчути, що п’є алкоголь, тому Бейлі вирішив змішати його із соком грейпфрута.

Виявилося, що алкоголь майже ніяк не впливав на ефективність препаратів для зниження артеріального тиску, але при вживанні сік грейпфруту концентрація препарату в крові збільшилася вп’ятеро.

Дослідник зрозумів, що якщо після препарату від високого тиску з’їсти грейпфрут, тиск швидко знижується до мінімальних показників. І він вирішив з’ясувати, чому це відбувається.

Справа в тому, що в організмі є речовина цитохром, яка бере участь у розщепленні (метаболізмі) близько 50% усіх ліків. І виявилося, що речовини, що містяться в грейпфруті, гальмують дію цитохрому. Тобто він не може нормально розщеплювати ліки.

Внаслідок цього концентрація препарату підвищується та виникає небезпечне для життя передозування.

– Тому хочу вас попередити, якщо ви приймаєте якісь препарати на постійній основі, особливо антиаритмічні, гіпотензивні, то потрібно бути обережним із споживанням грейпфрута, – сказав Комаровський.

Лікар додав, що коли ви починаєте приймати якийсь серйозний препарат, то потрібно порадитися з лікарем або уважно прочитати інструкцію, чи можна його поєднувати з грейпфрутом.

– Хочу звернути увагу на статини. Їх приймають, щоб регулювати жировий обмін, – продовжив розповіді лікар. – Так от, є група статинів, які реагують на грейпфрут, а є такі, що не реагують.

На грейпрфрут реагують також медикаменти для лікування еректильної дисфункції, запальних процесів у кишечнику, багато антибіотики.

– Причому врахуйте, що не варто їсти грейпфрут за чотири години до прийому ліків, а після прийому фрукт стримує роботу цитохрому протягом 72 годин, – повідомив Комаровський. – Категорично не варто запивати ліки соком грейпфрута.

Увага! В інструкціях до нових препаратів обов’язково написано, чи поєднується їх прийом з грейпфрутом. Але в інструкціях до старих препаратів цього може не бути.

Ще один нюанс: є ліки, які як і грейпфрут гальмують дію цитохрому. Тому, якщо в інструкції є список таких препаратів, значить грейпфрут потрібно виключити з раціону.

Джерело: Євген Комаровський