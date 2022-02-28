Окупація російськими агресорами України вносить свої корективи в нашу повсякденність. Так, цілком може статися, що у батьків маленької дитини закінчиться молочна суміш для годування, а купити її, з відомих причин, виявиться проблематично.

Що робити в такій ситуації, розповів відомий педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram.

У далекому 1996 році в першому виданні своєї книги Початок життя вашої дитини, пише лікар, був наступний текст:

“...існує ймовірність, що читач цієї книги живе у відриві від цивілізації, маючи корову, але не маючи магазину, що продає адаптовану молочну суміш.

З урахуванням цього, коров’яче молоко можна використовувати наступним чином:

120 мл молока (кип’яченого)

+ 80 мл кип’яченої води

+ 1,5 чайних ложки цукру.

Протягом місяця дитину можна без жодних побоювань за її здоров’я годувати розведеним коров’ячим молоком.

Але дуже бажано спробувати за цей місяць вступити в контакт з цивілізацією і все-таки купити адаптовану молочну суміш.

Ще раз підкреслюю: будь-яка суха суміш краще коров’ячого молока – чистіше, стабільна за складом, містить вітаміни”.

За словами Євгена Комаровського, цей рецепт він взяв з радянського підручника з педіатрії приблизно 1968 року видання.

Медик зазначає, що, починаючи з 2000 року, цей текст в книгу не включав, бо виглядав він зовсім вже дивно і апокаліптично.

Сьогодні це стало реальністю. І питання, що робити, якщо немає ані суміші, ані молока у мами, пролунало вже багато разів, говорить педіатр. Тим більше, що, за його словами, ВООЗ і ЮНІСЕФ зрозумілої відповіді не дають.