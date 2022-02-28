Оккупация российскими агрессорами Украины вносит свои коррективы в нашу повседневность. Так, вполне может случиться, что у родителей маленького ребенка закончится молочная смесь для кормления, а купить ее, по известным причинам, окажется проблематично.

Что делать в такой ситуации, рассказал известный педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

В далеком 1996 году в первом издании своей книги Начало жизни вашего ребенка, пишет врач, был следующий текст:

“…существует вероятность, что читатель этой книги живет в отрыве от цивилизации, имея корову, но не имея магазина, продающего адаптированную молочную смесь.

С учетом этого коровье молоко можно использовать следующим образом:

120 мл молока (кипяченого)

+80 мл кипяченой воды

+1,5 чайных ложки сахара.

В течение месяца ребенка можно без всяких опасений за его здоровье кормить разведенным коровьим молоком.

Но очень желательно попытаться за этот месяц вступить в контакт с цивилизацией и все-таки купить адаптированную молочную смесь.

Еще раз подчеркиваю: любая сухая смесь лучше коровьего молока – чище, стабильна по составу, содержит витамины”.

По словам Евгения Комаровского, этот рецепт он взял из советского учебника по педиатрии примерно 1968 года издания.

Медик отмечает, что, начиная с 2000 года, этот текст в книгу не включал, ибо выглядел он совсем уж странно и апокалиптично.

Сегодня это стало реальностью. И вопрос, что делать, если нет ни смеси, ни молока у мамы, прозвучал уже много раз, говорит педиатр. Тем более, что, по его словам, ВОЗ и ЮНИСЕФ вразумительного ответа не дают.

Источник: Евгений Комаровский