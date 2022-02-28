Оккупация российскими агрессорами Украины вносит свои коррективы в нашу повседневность. Так, вполне может случиться, что у родителей маленького ребенка закончится молочная смесь для кормления, а купить ее, по известным причинам, окажется проблематично.
Что делать в такой ситуации, рассказал известный педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
В далеком 1996 году в первом издании своей книги Начало жизни вашего ребенка, пишет врач, был следующий текст:
“…существует вероятность, что читатель этой книги живет в отрыве от цивилизации, имея корову, но не имея магазина, продающего адаптированную молочную смесь.
С учетом этого коровье молоко можно использовать следующим образом:
- 120 мл молока (кипяченого)
- +80 мл кипяченой воды
- +1,5 чайных ложки сахара.
В течение месяца ребенка можно без всяких опасений за его здоровье кормить разведенным коровьим молоком.
Но очень желательно попытаться за этот месяц вступить в контакт с цивилизацией и все-таки купить адаптированную молочную смесь.
Еще раз подчеркиваю: любая сухая смесь лучше коровьего молока – чище, стабильна по составу, содержит витамины”.
По словам Евгения Комаровского, этот рецепт он взял из советского учебника по педиатрии примерно 1968 года издания.
Медик отмечает, что, начиная с 2000 года, этот текст в книгу не включал, ибо выглядел он совсем уж странно и апокалиптично.
Сегодня это стало реальностью. И вопрос, что делать, если нет ни смеси, ни молока у мамы, прозвучал уже много раз, говорит педиатр. Тем более, что, по его словам, ВОЗ и ЮНИСЕФ вразумительного ответа не дают.
Источник: Евгений Комаровский