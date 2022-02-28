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Советы

Дома или в убежище. Как родить ребенка самостоятельно во время войны

28 февраля 2022, 10:56
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
роды пологи
Источник: Pixabay

Некоторым женщинам из-за военных действий в Украине приходится рожать детей дома и в убежищах. Этого бояться не нужно. Если правильно подготовиться, роды могут пройти успешно и безопасно как для матери, так и для ребенка.

Украиноязычная врач Екатерина, проживающая в Австрии, рассказала, как родить ребенка в экстренных условиях.

Что для этого понадобится:

  • чистые сухие полотенца, одеяла – для места родов, 2-3 из них должны остаться для обертывания новорожденного;
  • сосуды с теплой водой;
  • чистые тряпки (можно порезать простыни, наволочки);
  • ножницы (их нужно простерилизовать).

Если женщина начала ощущать схватки, она не должна ложиться на спину.

— Лучше – ходите, если можете. Когда почувствуете сильное давление в зоне копчика, боль в крестцовом участке, ощущение, что хотите в туалет, это оно, ребенок опустился низко в таз. Осталось совсем недолго, — объясняет врач Екатерина.

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Как рожать:

  • наименее травматичная позиция – на четвереньках, именно так существует наименьшая вероятность, что разрывы будут глубокими и потом их необходимо будет шить;
  • если так не получается, нужно занять удобное положение, но не лежать на спине;
  • правильно дышать – вспомнить все дыхательные упражнения из подготовительных курсов;
  • ваш помощник должен посмотреть видео о процессе родов, в сети их достаточно;
  • чистые тряпки надо мочить в воде и прикладывать к влагалищу — так оно будет более эластичным.

— Когда ребенок родился, сразу кладем его маме на живот, накрываем теплыми полотенцами. Если не плачет, немного бьем по ягодицам. Если пуповина позволяет, можно сразу подвинуть ребенка поближе к груди, — делится специалист.

 

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Публикация от Kate,лікар, Австрія (@pivneba)

Пуповину следует перерезать чистыми ножницами после того, как она прекратила пульсировать или после рождения плаценты (если длина позволяет).

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Следует знать, что когда снова начались схваткообразные боли, это значит, что отходит плацента.

— Помощник нажимает на низ живота (над лобком), если пуповина во время движения выходит, а после отпускания руки снова втягивается, следует немного подождать. Обычно плацента рождается в течение 20-30 мин. после ребенка, – добавляет он.

Если есть значительное кровотечение, плацента не рождается в течение более 45 мин., нужно немедленно искать акушерку или везти роженицу в роддом.

Теги
Війна в Україні , вагітність , Роды , Советы
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