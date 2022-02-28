Некоторым женщинам из-за военных действий в Украине приходится рожать детей дома и в убежищах. Этого бояться не нужно. Если правильно подготовиться, роды могут пройти успешно и безопасно как для матери, так и для ребенка.

Украиноязычная врач Екатерина, проживающая в Австрии, рассказала, как родить ребенка в экстренных условиях.

Что для этого понадобится:

чистые сухие полотенца, одеяла – для места родов, 2-3 из них должны остаться для обертывания новорожденного;

сосуды с теплой водой;

чистые тряпки (можно порезать простыни, наволочки);

ножницы (их нужно простерилизовать).

Если женщина начала ощущать схватки, она не должна ложиться на спину.

— Лучше – ходите, если можете. Когда почувствуете сильное давление в зоне копчика, боль в крестцовом участке, ощущение, что хотите в туалет, это оно, ребенок опустился низко в таз. Осталось совсем недолго, — объясняет врач Екатерина.

Как рожать:

наименее травматичная позиция – на четвереньках, именно так существует наименьшая вероятность, что разрывы будут глубокими и потом их необходимо будет шить;

если так не получается, нужно занять удобное положение, но не лежать на спине;

правильно дышать – вспомнить все дыхательные упражнения из подготовительных курсов;

ваш помощник должен посмотреть видео о процессе родов, в сети их достаточно;

чистые тряпки надо мочить в воде и прикладывать к влагалищу — так оно будет более эластичным.

— Когда ребенок родился, сразу кладем его маме на живот, накрываем теплыми полотенцами. Если не плачет, немного бьем по ягодицам. Если пуповина позволяет, можно сразу подвинуть ребенка поближе к груди, — делится специалист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate,лікар, Австрія (@pivneba)

Пуповину следует перерезать чистыми ножницами после того, как она прекратила пульсировать или после рождения плаценты (если длина позволяет).

Следует знать, что когда снова начались схваткообразные боли, это значит, что отходит плацента.

— Помощник нажимает на низ живота (над лобком), если пуповина во время движения выходит, а после отпускания руки снова втягивается, следует немного подождать. Обычно плацента рождается в течение 20-30 мин. после ребенка, – добавляет он.

Если есть значительное кровотечение, плацента не рождается в течение более 45 мин., нужно немедленно искать акушерку или везти роженицу в роддом.