Деяким жінкам через військові дії в Україні доводиться народжувати дітей вдома та у сховищах. Цього боятися не треба. Якщо правильно підготуватися, пологи можуть пройти успішно та безпечно як для матері, так і для дитини.

Україномовна лікарка Катерина, яка мешкає в Австрії, розповіла, як народити дитину в екстрених умовах.

Що для цього знадобиться:

чисті сухі рушники, ковдри – для місця пологів, 2-3 з них мають залишитися для обгортання новонародженого;

посудини з теплою водою;

чисті ганчірки (можна порізати простирадла, наволочки);

ножиці (їх треба простерилізувати).

Якщо жінка почала відчувати перейми, вона не має лягати на спину.

– Краще – ходіть, якщо можете. Коли відчуєте сильний тиск у зоні куприка, біль в крижовій ділянці, відчуття, ніби хочете в туалет – це воно, дитина опустилась низько в таз. Залишилось зовсім недовго, – пояснює лікарка Катерина.

Як народжувати:

найменш травматична позиція – рачки, саме так існує найбільша ймовірність, що розриви не будуть глибокими, щоб потім їх не довелося зашивати;

якщо так не виходить, треба зайняти зручне положення, проте не лежати на спині;

правильно дихати – згадати всі дихальні вправи з підготовчих курсів;

той, хто допомагає, має подивитися відео щодо процесу пологів, у мережі їх достатньо;

чисті ганчірки треба мочити у воді та прикладати до піхви – так вона буде еластичнішою.

– Коли дитина народилась, одразу кладемо її мамі на живіт, накриваємо теплими рушниками. Якщо не плаче, трішки б’ємо по сідничках. Якшо пуповина дозволяє , можна одразу посунути дитину ближче до грудей, – ділиться фахівець.

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Пуповину варто перерізати чистими ножицями після того, як вона припинила пульсувати або після народження плаценти (якщо довжина дає змогу).

Варто знати, що коли знову почалися переймоподібні болі, це означає, що відходить плацента.

– Помічник натискає на низ живота (над лобком), якщо пуповина під час руху виходить, а під час відпускання руки знову втягується, варто трішки почекати. Зазвичай плацента народжується протягом 20-30 хв. після дитини, – додає вона.

Якщо значна кровотеча, плацента не народжується понад 45 хв., треба негайно шукати акушерку чи везти породіллю до пологового.