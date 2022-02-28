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Вдома чи у сховищі. Як народити дитину самостійно під час війни

28 Лютого 2022, 10:56
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
роды пологи
Джерело: Pixabay

Деяким жінкам через військові дії в Україні доводиться народжувати дітей вдома та у сховищах. Цього боятися не треба. Якщо правильно підготуватися, пологи можуть пройти успішно та безпечно як для матері, так і для дитини.

Україномовна лікарка Катерина, яка мешкає в Австрії, розповіла, як народити дитину в екстрених умовах.

Що для цього знадобиться:

  • чисті сухі рушники, ковдри – для місця пологів, 2-3 з них мають залишитися для обгортання новонародженого;
  • посудини з теплою водою;
  • чисті ганчірки (можна порізати простирадла, наволочки);
  • ножиці (їх треба простерилізувати).

Якщо жінка почала відчувати перейми, вона не має лягати на спину.

– Краще – ходіть, якщо можете. Коли відчуєте сильний тиск у зоні куприка, біль в крижовій ділянці, відчуття, ніби хочете в туалет – це воно, дитина опустилась низько в таз. Залишилось зовсім недовго, – пояснює лікарка Катерина.

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Як народжувати:

  • найменш травматична позиція – рачки, саме так існує найбільша ймовірність, що розриви не будуть глибокими, щоб потім їх не довелося зашивати;
  • якщо так не виходить, треба зайняти зручне положення, проте не лежати на спині;
  • правильно дихати – згадати всі дихальні вправи з підготовчих курсів;
  • той, хто допомагає, має подивитися відео щодо процесу пологів, у мережі їх достатньо;
  • чисті ганчірки треба мочити у воді та прикладати до піхви – так вона буде еластичнішою.

– Коли дитина народилась, одразу кладемо її мамі на живіт, накриваємо теплими рушниками. Якщо не плаче, трішки б’ємо по сідничках. Якшо пуповина дозволяє , можна одразу посунути дитину ближче до грудей, – ділиться фахівець.

 

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Публикация от Kate,лікар, Австрія (@pivneba)

Пуповину варто перерізати чистими ножицями після того, як вона припинила пульсувати або після народження плаценти (якщо довжина дає змогу).

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Варто знати, що коли знову почалися переймоподібні болі, це означає, що відходить плацента.

– Помічник натискає на низ живота (над лобком), якщо пуповина під час руху виходить, а під час відпускання руки знову втягується, варто трішки почекати. Зазвичай плацента народжується протягом 20-30 хв. після дитини, – додає вона.

Якщо значна кровотеча, плацента не народжується понад 45 хв., треба негайно шукати акушерку чи везти породіллю до пологового.

Теги
Війна в Україні , вагітність , Пологи , Поради
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