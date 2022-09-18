Увеличение лимфатических узлов по частоте обращений, стоящих вторыми после герпесов, говорит врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.

Лимфаденопатия – это увеличение одного или нескольких лимфатических узлов. Бывает локальным – в одной части тела и генерализованным – в нескольких зонах.

Причиной лимфаденопатии необязательно являются инфекции.

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Локализованная лимфаденопатия (шейная) появляется при следующих инфекционных заболеваниях:

Болезнь Кавасаки

Мононуклеоз

Инфекции ротоглотки

Токсоплазмоз

ВИЧ (заднешейная)

Локализованная лимфаденопатия (пах, подпаховая):

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем

Болезнь кошачьих царапин и укусов крыс

Внелегочный туберкулез

Чума, бруцеллез, туляремия

Цитомегловирусная инфекция.

Локализованная лимфаденопатия (надключичный узел):

Чаще метастазирование при раке молочной железы, легких, или процессов в брюшной полости. Немедленно обратитесь к врачу!

Генерализованная лимфаденопатия:

Лимфомы и лейкозы

Саркоидоз

Системная красная волчанка

ВИЧ

На что обратить внимание

Узел более 2 см

Узел плотный, неподвижный, фиксированный

Надключичный

Длительная лихорадка

Снижение веса и увеличение селезенки.

Не все лимфоузлы нужно лечить, но каждый должен знать, когда обращение к врачу — необходимость.

Источник: Анастасия Неклюдова