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Опасный симптом: о чем может свидетельствовать увеличение лимфатических узлов

18 сентября 2022, 18:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Анастасия Неклюдова врач-инфекционист
врач
Источник: Depositphotos

Увеличение лимфатических узлов по частоте обращений, стоящих вторыми после герпесов, говорит врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.

Лимфаденопатия – это увеличение одного или нескольких лимфатических узлов. Бывает локальным – в одной части тела и генерализованным – в нескольких зонах.

Причиной лимфаденопатии необязательно являются инфекции.

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Локализованная лимфаденопатия (шейная) появляется при следующих инфекционных заболеваниях:

  • Болезнь Кавасаки
  • Мононуклеоз
  • Инфекции ротоглотки
  • Токсоплазмоз
  • ВИЧ (заднешейная)

Локализованная лимфаденопатия (пах, подпаховая):

  • ИППП – инфекции, передающиеся половым путем
  • Болезнь кошачьих царапин и укусов крыс
  • Внелегочный туберкулез
  • Чума, бруцеллез, туляремия
  • Цитомегловирусная инфекция.

Локализованная лимфаденопатия (надключичный узел):

  • Чаще метастазирование при раке молочной железы, легких, или процессов в брюшной полости. Немедленно обратитесь к врачу!

Генерализованная лимфаденопатия:

  • Лимфомы и лейкозы
  • Саркоидоз
  • Системная красная волчанка
  • ВИЧ

На что обратить внимание

  • Узел более 2 см
  • Узел плотный, неподвижный, фиксированный
  • Надключичный
  • Длительная лихорадка
  • Снижение веса и увеличение селезенки.
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Не все лимфоузлы нужно лечить, но каждый должен знать, когда обращение к врачу — необходимость.

Источник: Анастасия Неклюдова

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