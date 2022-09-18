Увеличение лимфатических узлов по частоте обращений, стоящих вторыми после герпесов, говорит врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.
Лимфаденопатия – это увеличение одного или нескольких лимфатических узлов. Бывает локальным – в одной части тела и генерализованным – в нескольких зонах.
Причиной лимфаденопатии необязательно являются инфекции.
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Локализованная лимфаденопатия (шейная) появляется при следующих инфекционных заболеваниях:
- Болезнь Кавасаки
- Мононуклеоз
- Инфекции ротоглотки
- Токсоплазмоз
- ВИЧ (заднешейная)
Локализованная лимфаденопатия (пах, подпаховая):
- ИППП – инфекции, передающиеся половым путем
- Болезнь кошачьих царапин и укусов крыс
- Внелегочный туберкулез
- Чума, бруцеллез, туляремия
- Цитомегловирусная инфекция.
Локализованная лимфаденопатия (надключичный узел):
- Чаще метастазирование при раке молочной железы, легких, или процессов в брюшной полости. Немедленно обратитесь к врачу!
Генерализованная лимфаденопатия:
- Лимфомы и лейкозы
- Саркоидоз
- Системная красная волчанка
- ВИЧ
На что обратить внимание
- Узел более 2 см
- Узел плотный, неподвижный, фиксированный
- Надключичный
- Длительная лихорадка
- Снижение веса и увеличение селезенки.
Не все лимфоузлы нужно лечить, но каждый должен знать, когда обращение к врачу — необходимость.
Источник: Анастасия Неклюдова