Международная организация ЮНИСЕФ предупреждает, что в Украине есть риск возникновения вспышки кори, потому что война способствует распространению заболевания.

Может ли возникнуть вспышка кори, рассказал руководитель национальной программы иммунизации ЦОС Минздрава Украины Александр Заика.

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— Мы уже переживали такое в 2017 и 2019 годах, а война действительно способствует распространению заболевания, — сказал Заика. – Поскольку Украина является эндемичной по кори страной, то можно предположить, что в сегодняшних реалиях возникновение вспышки вполне возможно. Особенно, в коллективах, где есть непривитые люди.

Для того чтобы получить коллективный иммунитет, который обезопасит общество от кори, нужно, чтобы было привито 95% людей. Поэтому, чем выше процент охвата прививками, тем лучше. Но война, к сожалению, внесла свои коррективы и в программу иммунизации.

— Прививку от кори, согласно Национальному календарю прививок, нужно проводить в детстве: первую – в год, вторую – в шесть лет. Объяснил Александр Заика. — Пока же у нас привиты до 40% детей в возрасте год, и чуть больше 40% — шестилеток.

Руководитель программы иммунизации рассказал, что система здравоохранения готова предоставлять эту услугу. Есть бесплатные вакцины. В районах, не находящихся в зоне боевых действий, нет никаких проблем с вакцинацией.

Он советует украинцам, несмотря на место пребывания: в Украине или за рубежом проверить свой вакцинальный статус и при необходимости обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы получить прививку от кори.

— Если вы не помните, привили ли своему ребенку, или себе, лучше пройдите весь курс, — советует Заика. — Не ждите начала сезона респираторных заболеваний или вспышки инфекции. Обезопасьте себя заранее.

Если вы делаете прививку в другой стране, то по возвращении обратитесь к врачу, чтобы он внес данные в электронную систему здоровья. Это важно.