Насколько безопасны для здоровья дополнительные дозы вакцины — Минздрав

Министерство здравоохранения Украины обнародовало разъяснения по поводу безопасности для здоровья дополнительных доз вакцины, если их пришлось ввести, к примеру, в связи с утратой сведений о предыдущих прививках.

— В ситуации, когда информация о проведенных прививках конкретного лица недоступна и нет возможности ее получить или же восстановить, целесообразно сделать повторный курс прививок, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что это подтверждено результатами исследований и рекомендовано авторитетными международными организациями, такими как World Health Organization (WHO) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости.

Как сообщают доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины Ирина Волошина и врач-инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, в мирных условиях уровень введения дополнительных доз вакцин достигает 10% среди общего населения.

В условиях усиленной миграции населения этот показатель может расти. Чаще всего повторно проводят прививку от Covid-19, кори, столбняка, гемофильной инфекции, ветряной оспы.

Повторный курс вакцинации должен проводиться в тех же дозах, что и при стандартной схеме ввода, с соблюдением минимальных интервалов с учетом возраста пациента. Рекомендации по вакцинации детей и взрослых с нарушенным календарем прививок одобрены приказом Минздрава.

Помните, что вакцины, которые используются в Украине, странах ЕС, США и Канаде, являются проверенными и безопасными. Нет повышенного риска побочных эффектов у здорового ребенка.